На Прикарпатье судились с ТЦК из-за мобилизации забронированного работника

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

Ивано-Франковский окружной суд объявил вердикт по делу о работнике государственного предприятия в Прикарпатье, которого мобилизовал территориальный центр комплектования. В ТЦК и СП проигнорировали факт, что у мужчины было бронирование от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре, обнародованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно решению Ивано-Франковского окружного административного суда, обнародованному в декабре 2024 года, истцом выступил механик, работающий на госпредприятии, занимающемся разработкой и модернизацией военной техники для ВСУ.

По его словам, работодатель забронировал его от мобилизации в соответствии с выпиской из приказа Минэкономики. Однако военкомат все же мобилизовал его.

Истец утверждал, что бронирование действовало до 1 августа 2024 года и автоматически продолжалось до ноября. В августе его мобилизовали из-за того, что у него не было при себе документов, подтверждающих отсрочку. Суд объяснил, что военные воспользовались этим для призыва. В своем иске мужчина требовал отменить мобилизацию и уволить его со службы.

В ответ военные заявили, что истец не имел при себе военно-учетных документов, поэтому его доставили в военкомат и отправили на медкомиссию. Они также подчеркнули, что никаких доказательств завершения процедуры получения отсрочки он не предоставил.

Следствие установило, что на момент мобилизации у мужчины была действующая отсрочка, подтвержденная приказом Минэкономики. Судья подчеркнул, что работники ТЦК обязаны проверять наличие таких документов перед призывом.

Какой вердикт объявили в суде

В результате суд признал приказ о мобилизации незаконным, а также отменил решение о причислении мужчины в воинскую часть. Также суд обязал исключить его из списков личного состава.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, недавно в суде рассмотрение дела об отказе ТЦК в Хмельницком предоставить отсрочку мужчине, мать которого имеет группу инвалидности. Также на Волыни в суде избрали наказание для мужчины, который сообщал о местах, где работают представители ТЦК