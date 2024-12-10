Если комиссия отказала давать статус боевых действий – что делать

Статус УБД — что делать после отказа комиссии
Если комиссия откажет военному в предоставлении статуса участника боевых действий, то он имеет право обжаловать это решение в суде. После положительного решения суда комиссия должна предоставить военнослужащему статус УБД в течение месяца.
Об этом идет речь в материале на сайте vkp.ua.
Кто принимает решение о статусе УБД
Решения о предоставлении военнослужащему статуса "участник боевых действий" принимают соответствующие комиссии, созданные при министерствах и других силовых структурах.
Комиссия может отказать военному в предоставлении такого статуса.
Статус участника боевых действий через суд
Если военнослужащий считает, что решение комиссии неправомерно, то он может обжаловать его в судебном порядке.
"В случае установления судом факта участия лица в боевых действиях или других событиях, дающих право на признание его УБД, такое решение суда является основанием для признания лица УБД", — говорится в материале.
После этого комиссия должна в течение 30 дней принять решение в пользу военного, руководствуясь решением суда.
Напомним, мы ранее писали, какие льготы могут получить от государства участники боевых действий.
Также мы сообщали о том, как участнику боевых действий получить образование и получать стипендию.
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