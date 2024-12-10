Если комиссия отказала давать статус боевых действий – что делать

Участники боевых действий. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Если комиссия откажет военному в предоставлении статуса участника боевых действий, то он имеет право обжаловать это решение в суде. После положительного решения суда комиссия должна предоставить военнослужащему статус УБД в течение месяца.

Об этом идет речь в материале на сайте vkp.ua.

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Решения о предоставлении военнослужащему статуса "участник боевых действий" принимают соответствующие комиссии, созданные при министерствах и других силовых структурах.

Комиссия может отказать военному в предоставлении такого статуса.

Статус участника боевых действий через суд

Если военнослужащий считает, что решение комиссии неправомерно, то он может обжаловать его в судебном порядке.

"В случае установления судом факта участия лица в боевых действиях или других событиях, дающих право на признание его УБД, такое решение суда является основанием для признания лица УБД", — говорится в материале.

После этого комиссия должна в течение 30 дней принять решение в пользу военного, руководствуясь решением суда.

Напомним, мы ранее писали, какие льготы могут получить от государства участники боевых действий.

Также мы сообщали о том, как участнику боевых действий получить образование и получать стипендию.