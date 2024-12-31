Статусы В розыске в Резерв+ - могут ли задержать такого гражданина

Полицейские задерживают уклонистов. Фото: Нацполиция

Полицейские, которые помогают группе оповещения ТЦК, имеют право задерживать находящихся в розыске граждан. Этому не мешает даже отсутствие у полицейского специального жетона, хотя формально это отсутствие является нарушением со стороны правоохранителя.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Полиция в составе группы оповещения ТЦК

В составе групп оповещения ТЦК, которые осуществляют, работают также сотрудники Национальной полиции Украины.

Обратившийся к юристам гражданин поинтересовался, имеют ли право полицейские без жетонов, задерживать тех лиц, которые имеют в "Резерв+" статус "Находится в розыске".

Задержание без жетона

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что полиция имеет право задерживать таких граждан.

Относительно вопроса об отсутствии специального жетона, то это, как пояснил юрист, действительно является нарушением.

"Однако если полицейский представился и показал свое удостоверение, то принципиально такое нарушение не влияет на законность его действий", — заверил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как отменить статус "В розыске" у военнообязанного.

Добавим, мы сообщали о том, что делать, если ТЦК не снял с розыска после прохождения ВВК.