Сотрудники ТЦК избили мужчину на Буковине: реакция Лубинца

Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Карина Приходько Редактор

Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки вместе с правоохранителями избили мужчину в Черновицкой области. Он получил тяжелую травму — перелом шейки бедра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Сотрудники ТЦК избили мужчину на Буковине

Лубинец рассказал, что военнослужащие ТЦК и сотрудники полиции нанесли мужчине телесные повреждения. В результате он получил перелом шейки бедра. По словам омбудсмена, мужчине установили группу инвалидности, а его жизнь претерпела существенные изменения.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело, но в течение длительного времени со стороны органа досудебного расследования не последовало надлежащей реакции.

Дмитрий Лубинец отметил, что ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки после вмешательства Офиса омбудсмена. По инициативе его Представителя по правам человека в местах лишения свободы Черновицкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона возбудила уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий.

"Подчеркиваю: каждый случай возможного насилия со стороны представителей государства должен получить правовую оценку. Безнаказанности не будет. Права человека и человеческое достоинство должны оставаться безусловной ценностью даже в условиях военного положения", — сказал Уполномоченный ВР по правам человека.

Скриншот поста Дмитрия Лубинца

Как писали Новини.LIVE, в одном из ТЦК в Николаевской области пытали мужчину, у которого пятеро детей. В течение девяти дней его незаконно удерживали, в том числе в подвале, где к нему применяли физическое насилие и психологическое давление.

Также мы сообщали, что на Закарпатье расследуют смерть мужчины после пребывания в ТЦК. В центре он жаловался на резкое ухудшение самочувствия, а на следующий день у него остановилось сердце.