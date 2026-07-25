Скандал с участием ТЦК в Хмельницкой области: омбудсмен отреагировал на избиение мужчины

Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Хмельницкой области разгорелся новый скандал из-за действий сотрудников ТЦК и СП. В поселке Лехновка мужчины в форме якобы приковали 61-летнего местного жителя наручниками к автомобилю. Информацию об инциденте распространил в соцсетях сын потерпевшего — военнослужащий ВСУ.

Об этом 23 июля сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

Реакция омбудсмена и официальные запросы

Сотрудники офиса омбудсмена уже связались с пострадавшим мужчиной, которому из-за побоев пришлось обращаться за помощью к медикам. Дмитрий Лубинец взял этот резонансный случай под личный контроль и требует справедливого наказания для виновных.

"Необходимо окончательно отказаться от практик, сложившихся при предыдущем руководстве Министерства обороны. Каждый такой случай должен получить надлежащую правовую оценку, а виновные — понести ответственность", — подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Представители омбудсмена уже направили срочные обращения в Государственное бюро расследований, Министерство обороны и Генеральный штаб. Главное управление Военной службы правопорядка в ВСУ должно провести служебную проверку, чтобы выяснить, превышали ли должностные лица ТЦК и СП свои служебные полномочия.

"Защита государства является безусловным приоритетом, однако она не может осуществляться ценой нарушения Конституции, законов Украины или прав человека. Именно соблюдение законности и уважение к человеческому достоинству отличают правовое государство даже в самые сложные времена", — отметил Дмитрий Лубинец.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинеца сообщал, что сотрудники ТЦК и СП мобилизовали человека с карликовостью. Через несколько дней после призыва мужчина попал в больницу. На данный момент его лечение финансирует государство.

Также Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Лубинца сообщал, что с начала года правоохранительные органы возбудили более 30 уголовных дел в отношении сотрудников ТЦК и СП. В отдельных случаях расследование затягивается. Несмотря на это, по мнению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ситуация кардинально изменилась к лучшему.