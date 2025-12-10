Видео
Главная ТЦК С 1 января новые правила выезда из страны — есть одно изменение

С 1 января новые правила выезда из страны — есть одно изменение

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 06:07
Кто может выезжать за границу в 2026 году - список и условия
Выезд за границу. Фото: из открытых источников

С 1 января 2026 года в Украине начнут действовать новые правила выезда за границу, которые одобрило правительство. Изменения коснутся некоторых категорий граждан, в частности мужчин определенных профессий. Также будут действовать и старые правила выезда.

Подробнее о том, кто и на каких условиях может выезжать из Украины с 1 января 2026 года Новини.LIVE объяснила адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Лилия Мамедова.

Кто может выехать за границу с 1 января 2026 года

Женщины и дети до 18 лет могут пересекать границу без изменений при наличии действительных документов и подтвержденных прав на выезд (в случае с детьми — документов одного из родителей или опекуна).

Также могут выезжать лица с инвалидностью и их сопровождающие:

— граждане с инвалидностью I-III группы;

— дети с инвалидностью;

— лица, сопровождающие людей с инвалидностью или тяжелобольных (при наличии медицинских документов).

Виїзд за кордон батьків з дитиною з інвалідністю — які є нюанси
Выезд семьи за границу. Фото: из открытых источников

Кроме того, действует упрощенный порядок для лиц, потерявших близких родственников в результате войны.

"Мужчины в возрасте 18-22 лет включительно могут выезжать за границу без дополнительных ограничений, кроме отдельных специальных категорий государственных служащих. Это полноценно будет действовать и после 1 января 2026 года", — добавила адвокат.

Могут свободно пересекать границу мужчины старше 60 лет без дополнительных подтверждений, кроме стандартных документов.

Пересечение мужчин 23-60 лет с правом на выезд при наличии следующих факторов:

— не подлежит мобилизации по закону (инвалидность, определенные семейные обстоятельства и т.д.);

— имеет отсрочку (которая дает право выезда), подтвержденную военно-учетными документами;

— отправляется в служебные командировки, на международные соревнования, гуманитарные миссии или другие специальные мероприятия.

Нововведения с 1 января 2026 года

"Специальный режим для медиа и информационной сферы — важнейшее изменение, которое стартует именно с 01.01.2026. Касается мужчин 23-60 лет, которые работают в сферах: журналистики и СМИ, стратегических коммуникаций, информационной деятельности", — пояснила адвокат.

журналісти мобілізація
Работа в медиа. Фото: из открытых источников

По новым правилам такие граждане смогут выезжать за границу для выполнения профессиональных обязанностей при наличии определенного пакета документов:

1. Заграничный паспорт.

2. Военно-учетный документ (бумажный или электронный)

3. Официальное приглашение от иностранной организации на мероприятие или рабочую миссию.

4. Письмо-информирование Госкомтелерадио, подтверждающее статус лица как медийщика или представителя информационной сферы.

Такие поездки будут ограничены во времени — до 60 дней по одному выезду.

Этот порядок будет нормой для всех пересечений границы начиная с нового года.

Правила также сохраняют право выезда для:

— бронированных работников (на служебные командировки);

— спортсменов и тренеров, участвующих в международных соревнованиях;

— лиц, выезжающих на лечение;

— участников международных гуманитарных, культурных и образовательных программ — в пределах подтвержденного официального основания.

"Основные нормы остаются такими же, как в 2025 году. Единственное большое нововведение — отдельная процедура для мужчин 23-60 лет, которые работают в медиа и информационной сфере: именно для них с нового года государство четко определило механизм выезда, перечень документов и сроки пребывания за рубежом", — подытожила адвокат.

Ранее мы писали, что нужно иметь забронированным мужчинам, чтобы поехать на отдых за границу.


Антонина Карташева - Журналистка
Автор:
Антонина Карташева
