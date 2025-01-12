На Волыни мужчина проигнорировал повестку ТЦК, но раскаялся — наказал ли его суд

Работник ТЦК и военнообязанный. Фото иллюстративное: УНИАН

На Волыни переселенец из Донецкой области проигнорировал повестку территориального центра комплектования. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В декабре 2023 года военно-врачебная комиссия признала мужчину пригодным к прохождению военной службы. Вследствие этого ему вручили повестку.

В приговоре говорится, что 21 декабря он должен был явиться в пункт сбора для отправки в воинскую часть. Однако мужчина проигнорировал повестку, чем уклонился от мобилизации.

Во время судебного заседания уроженец Донецкой области признал свою вину. Он подтвердил, что не обращался в ТЦК за получением отсрочки, а также не оспаривал решение ВВК о пригодности к службе.

Что решил суд

Мужчину признали виновным за уклонение от призыва во время мобилизации (статья 335 УК Украины). Известно, что он впервые привлекается к криминалу, является ВПЛ и имеет на иждивении ребенка.

Ему назначили один год ограничения свободы.

Напомним, на Закарпатье мужчина создал в Viber группу для распространения информации о местонахождении работников ТЦК. Его признали виновным и назначили наказание.

Также в Ивано-Франковской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. После ВВК он не явился в ТЦК.