Представителя Лубинца преследуют после раскрытия нарушений в ТЦК

Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Любомир Кучер Редактор, юрист

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что его представителя преследуют. Это произошло после того, как он разоблачил нарушения со стороны представителей ТЦК.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Что известно о давлении на представителя Лубинеца

В своем Telegram омбудсмен подчеркнул, что его представитель в Закарпатской области Андрей Крючков обнародовал информацию о многочисленных нарушениях, допущенных сотрудниками территориальных центров и социальной поддержки, однако надлежащей реакции на это не последовало.

"Я ранее рассказывал, как мой представитель в Закарпатской области Андрей Крючков разоблачил многочисленные нарушения со стороны сотрудников ТЦК и СП. Но, похоже, эти факты оказались для кого-то слишком неудобными. Вместо должной реакции на выявленные нарушения под давлением оказался тот, кто о них заговорил", — заявил Лубинец.

Он добавил, что получил информацию о возможном намерении руководителя одного из ОТЦК и СП инициировать против Крючкова уголовное производство, якобы за препятствование законной деятельности ВСУ:

"Это уже не просто давление. Это попытка связать руки тем, чья работа — защищать права людей... Я вижу в таких действиях признаки вмешательства в работу Уполномоченного и его представителя с целью воспрепятствовать исполнению служебных обязанностей. Ответственность за это предусмотрена ст. 344 УК Украины", — подчеркнул Лубинец.

В то же время он подчеркнул, что осознает необходимость мобилизации, однако, по его словам, мобилизация не дает никому права попирать закон и человеческое достоинство.

"Вооруженным Силам вредят не те, кто говорит о нарушениях. Им вредят те, кто отправляет в армию тяжелобольных и людей, которые по состоянию здоровья не способны должным образом нести службу", — подчеркнул омбудсман.

Лубинец добавил, что только за последнюю неделю получил несколько обращений относительно мобилизации больных людей и лиц с инвалидностью, а также информацию о смерти мобилизованного в одном из ТЦК.

"Мобилизовать тяжелобольного — это не укрепить армию. Признать годным человека, которого затем отказываются принимать военные медики, — это не укрепить армию. Оставить после мобилизации человека с переломами ребер — это не укрепить армию. А преследовать тех, кто об этом говорит, — вообще недопустимо", — подчеркнул уполномоченный ВРУ.

Он заверил, что офис уполномоченного не прекратит свою работу и не откажется реагировать на подобные случаи.

"Сильная армия не строится на морально сломленных людях, страхе и молчании. Она строится на доверии, законе и ответственности... Каждое нарушение должно получить правовую оценку, а каждый, кто переступил закон, — ответить за свои действия", — резюмировал уполномоченный ВР по правам человека.

Пост Лубинца. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Верховной Раде недавно появился законопроект, который может кардинально изменить порядок работы сотрудников ТЦК. В частности, к ним может быть предъявлен строгий требование о постоянной фото- и видеофиксации.

Также мы писали, куда обращаться с жалобой на произвол ТЦК, если такой факт был выявлен.