Повестка для военнообязанных с отсрочкой – что надо делать

Граждане Украины в ТЦК. Фото: "Експерт"

Наличие отсрочки от мобилизации не освобождает граждан от необходимости явиться в ТЦК за повесткой. Но мобилизовать таких граждан не смогут.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Елена Собянина.

Читайте также:

Повестки от ТЦК

Территориальные центры комплектования продолжают процесс оповещения военнообязанных граждан о возможности их мобилизации.

Этот процесс с помощью повесток. Которые иногда могут посылаться гражданам, имеющим оформленные отсрочки от мобилизации.

Идти в ТЦК гражданам с отсрочкой или нет

Адвокат Елена Собянина объяснила, что нужно делать таким гражданам в случае получения повестки.

"За повесткой нужно обязательно явиться для того, чтобы избежать штрафов и розыска ТЦК. При себе обязательно иметь документы, подтверждающие Ваш статус и дающие право на отсрочку — как оригиналы, так и копии", — подчеркнула юрист.

Мобилизации такие граждане, несмотря на посланные повестки, не подлежат.

Напомним, мы ранее писали о том, законна ли ситуация, когда ТЦК шлет повестку на e-mail.

Также мы сообщали весь список уважительных причин, при наличии которых можно не являться в ТЦК.