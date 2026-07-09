Постановка призывников на учет: что делать тем, кто находится за границей

Мужчина в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП

Любомир Кучер Редактор, юрист

Семнадцатилетние украинские юноши, которые сейчас проживают за границей, могут встать на воинский учет, не возвращаясь домой. Подать документы можно удаленно до 31 июля. После этой даты воспользоваться онлайн-услугой уже не удастся — юношам придется лично обращаться в военкомат.

Новини.LIVE узнали об этом из сообщения Львовского областного ТЦК и СП.

Как встать на учет из-за границы и будет ли мобилизация

У парней 2009 года рождения, находящихся за пределами Украины, есть два варианта: воспользоваться приложением «Резерв+» через BankID или "Дія.Підпис" либо обратиться в украинское консульство или дипломатическое представительство в своей стране. Военные подчеркивают, что этот процесс является исключительно учетом призывников — он не означает мобилизацию или призыв на службу, и проходить медицинскую комиссию (ВВК) сейчас не нужно.

Если же не решить вопрос онлайн до конца июля, то с августа единственным вариантом останется только личный визит в ТЦК и СП. Юношей и их родителей просят не медлить, ведь дистанционная процедура занимает всего несколько минут.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал «Юристы.UA» сообщал, что получить отсрочку на работе может тот, кто состоит на воинском учете. Речь идет о работниках предприятий критически важной инфраструктуры. Адрес ТЦК, в котором военнообязанный состоит на учете, не имеет значения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что мобилизованных снимают с воинского учета. Несмотря на это, сотрудники ТЦК и СП могут проверять документы таких граждан. В частности, они имеют право задерживать тех, кто совершил СОЧ.