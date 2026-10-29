Члени військової комісії. Фото ілюстративне: УНІАН

Харківський окружний адміністративний суд зобов’язав ТЦК виправити дані про чоловіка з параноїдною шизофренією. Раніше його визнали непридатним до військової служби та виключили з військового обліку, але в державному реєстрі він продовжував значитися військовозобов’язаним. Ба більше, ТЦК вважав його порушником правил військового обліку через неявку за повісткою.

Про це стало відомо з рішення, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Новини.LIVE.

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Які медичні документи розглянув суд

У матеріалах справи були довідки Обласної клінічної психіатричної лікарні №3. Вони підтверджували, що чоловік перебував на стаціонарному лікуванні у 2024 році з діагнозом параноїдної шизофренії.

Суд також врахував, що чоловікові встановили другу групу інвалідності до 1 січня 2027 року.

Чому виник спір із ТЦК

У листі від 1 вересня 2025 року ТЦК повідомив чоловікові, що той залишається на військовому обліку. Також він був у розшуку з 26 листопада 2024 року через неявку за повісткою.

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Чоловік звернувся до ТЦК із заявою, щоб виправити дані в державному реєстрі. Однак відомості не змінили. Тоді він оскаржив бездіяльність центру комплектування в суді.

Що вирішив суд

Суд дійшов висновку, що ТЦК мав внести зміни до реєстру, адже чоловіка вже визнали непридатним до військової служби та виключили з військового обліку. Суд послався на практику Європейського суду з прав людини у справі "Рисовський проти України" та навів такий принцип:

"Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються".

У результаті суд визнав бездіяльність ТЦК протиправною та зобов’язав внести зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і виключити чоловіка з військового обліку. Також позивача звільнили від сплати судового збору.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Пересипський районний суд Одеси зобов’язав Державне бюро розслідувань зареєструвати заяву чоловіка про можливе незаконне утримання в ТЦК. За словами одесита, його доставили до центру комплектування попри документи про виключення з військового обліку за станом здоров’я. Він стверджував, що провів там майже п’ять діб без можливості користуватися засобами зв’язку.

Також Новини.LIVE писали, що Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову ТЦК зняти з військового обліку громадянку, яка змінила стать із чоловічої на жіночу. Суд дійшов висновку, що подальше застосування до неї правил військового обліку для чоловіків є дискримінацією.