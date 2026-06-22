Новая модель службы по контракту: запустили отдельную горячую линию

Звонок на горячую линию Минобороны 1519. Фото: Министерство обороны Украины

Любомир Кучер Редактор, юрист

Министерство обороны Украины запустило еще одну горячую линию. По номеру 1519 можно получить консультации по вопросам новой модели военной службы по контракту. Операторы готовы дать исчерпывающие ответы тем, кто только планирует поступить на службу.

Об этом 15 июня сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Горячая линия 1519

Позвонив на горячую линию 1519, можно узнать о видах контрактов с четкими сроками службы, условиях для гражданских кандидатов и действующих военнослужащих, базовом денежном обеспечении и дополнительных выплатах, продолжительности отсрочки после завершения срока контракта.

"Помогаем заинтересованным в подписании новых контрактов с ВСУ и другими подразделениями Сил обороны принять взвешенное решение", — отметили в оборонном ведомстве.

1519 — линия только для вопросов о новых контрактах. По другим вопросам, касающимся Минобороны, можно обращаться на горячую линию по номеру 1512.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что нарушителя воинского учета могут объявить в розыск. Чтобы избавиться от статуса "В розыске", военнообязанный должен уплатить штраф. Правда, даже после этого розыск может остаться.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что розыск со стороны ТЦК и СП не всегда является законным. Решение военкомата можно обжаловать. Для этого военнообязанный должен обратиться непосредственно в ТЦК или в суд.