В Ровно судили военного за ДТП, в котором погибла работница ТЦК

Последствия ДТП в Ровно. Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровно старший сержант в нетрезвом состоянии совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла работница территориального центра комплектации. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

ДТП произошло примерно в 23:15 11 июля в Ровно. Старший сержант управлял авто Renault Scenic в нетрезвом состоянии. В его крови было 1,85 промилле алкоголя. Мужчина превысил допустимую скорость и выехал на встречную полосу, где въехал в Renault Megane. В результате удара авто перевернулось и врезалось в BMW. В аварии погибла пассажирка Renault Scenic и пострадал водитель Renault Megane.

Последствия ДТП в Ровно. Фото: rv.npu.gov.ua

Последствия ДТП в Ровно. Фото: rv.npu.gov.ua

Погибшая была работницей Ровенского ТЦК.

Во время судебного заседания военный признал свою вину и подтвердил обстоятельства ДТП. Мать погибшей и раненый водитель подали в суд гражданские иски против обвиняемого, заявив, что он не компенсировал нанесенный ущерб. Они также требовали назначить ему реальный срок заключения.

Последствия ДТП в Ровно. Фото: rv.npu.gov.ua

Что решил суд

Судья признал военного виновным. Ему назначили семь лет заключения с запретом семь лет управлять транспортными средствами. Кроме того, мужчина должен выплатить 650 тыс. грн матери погибшей, более 300 тыс. грн моральной и материальной компенсации водителю Renault Megane, а также 450 тыс. грн — владельцу BMW.

Напомним, в Киеве женщина получила тюремный срок за передачу через Telegram информации о местонахождении работников ТЦК.

Также в Хмельницкой области суд наказал мужчину за то, что не явился в ТЦК из-за отсутствия транспорта.