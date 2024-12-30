В Ровно судили военного за ДТП, в котором погибла работница ТЦК

Нетрезвый военный убил в ДТП работницу ТЦК — что решил суд
В Ровно старший сержант в нетрезвом состоянии совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла работница территориального центра комплектации. Вследствие этого состоялось судебное заседание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
ДТП произошло примерно в 23:15 11 июля в Ровно. Старший сержант управлял авто Renault Scenic в нетрезвом состоянии. В его крови было 1,85 промилле алкоголя. Мужчина превысил допустимую скорость и выехал на встречную полосу, где въехал в Renault Megane. В результате удара авто перевернулось и врезалось в BMW. В аварии погибла пассажирка Renault Scenic и пострадал водитель Renault Megane.
Погибшая была работницей Ровенского ТЦК.
Во время судебного заседания военный признал свою вину и подтвердил обстоятельства ДТП. Мать погибшей и раненый водитель подали в суд гражданские иски против обвиняемого, заявив, что он не компенсировал нанесенный ущерб. Они также требовали назначить ему реальный срок заключения.
Что решил суд
Судья признал военного виновным. Ему назначили семь лет заключения с запретом семь лет управлять транспортными средствами. Кроме того, мужчина должен выплатить 650 тыс. грн матери погибшей, более 300 тыс. грн моральной и материальной компенсации водителю Renault Megane, а также 450 тыс. грн — владельцу BMW.
Напомним, в Киеве женщина получила тюремный срок за передачу через Telegram информации о местонахождении работников ТЦК.
Также в Хмельницкой области суд наказал мужчину за то, что не явился в ТЦК из-за отсутствия транспорта.
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