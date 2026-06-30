Не только "Резерв+": что будут проверять у военнообязанных в июле

Сотрудники ТЦК и СП проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: кадр из видео

Любомир Кучер Редактор, юрист

Наличия "Резерв+" может оказаться недостаточным для того, чтобы избежать задержания сотрудниками ТЦК и СП. В приложении случаются сбои. Желательно иметь при себе бумажную копию выписки из "Резерв+".

Об этом в комментарии ТСН сообщила адвокат Екатерина Анищенко, передает Новини.LIVE.

Что нужно иметь при себе, кроме приложения «Резерв+»

"Однозначно нужно иметь при себе бумажную копию выписки из приложения "Резерв+". В идеале копия должна быть сформована в тот день, когда проводится проверка документов. Это объясняется тем, что, например, может появиться уведомление о розыске. Например, неделю назад такого уведомления не было, а сейчас появилось", — объяснила юрист.

По её словам, выписка из "Резерв+" — единственный документ, который, помимо паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, важен при проверке документов. Также может понадобиться военный билет, если в нём содержатся актуальные данные.

Данные, имеющиеся у сотрудников ТЦК и СП, могут не совпадать с информацией из «Резерв+». Например, был случай, когда представители военкомата заявили, что мужчина находится в розыске, но в "Резерв+" данных о розыске не было.

"С теоретической точки зрения, согласно закону, информация у проверяющих и в "Резерв+" отличаться не может, но практика свидетельствует об обратном. Если у военнообязанного не открывается "Резерв+" и если нет бумажной копии, то полицейский имеет право доставить такого мужчину в ТЦК для выяснения обстоятельств. Такие случаи доставки в ТЦК не являются единичными", — подытожила Екатерина Анищенко.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что ТЦК и СП могут объявлять военнообязанных в розыск. Такое происходит, если граждане нарушают правила воинского учета. Существует три основные причины объявления в розыск.