Дополнительная работа учителя: ТЦК не вправе отказывать в отсрочке

Учитель на уроке в украинской школе. Фото: Facebook Андрея Олейника

Если учитель работает на дополнительной работе, это никоим образом не повлияет на его отсрочку от мобилизации. Отменить отсрочку ТЦК может по другим основаниям. К ним относятся, в частности, размер педагогической ставки гражданина и статус неосновного места работы.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для педагогов

Отсрочка от мобилизации является одним из основных вариантов законного избежания мобилизации в особый период. Право на отсрочку имеет каждый военнообязанный гражданин Украины.

Однако это право не является безусловным. Для того чтобы получить отсрочку от мобилизации, необходимо иметь основания, определенные законодательством.

Одним из таких оснований является членство в ряде общественно значимых организаций. Так, отсрочку предоставляют учителям и медицинским работникам.

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Дополнительная работа не влияет на отсрочку

К юристам обратился гражданин, занимающий в школе педагогическую должность. При этом, добавил мужчина, он параллельно работает на четверть ставки в частной компании.

Гражданин поинтересовался, не повлияет ли эта его дополнительная работа на отсрочку и не аннулирует ли ТЦК отсрочку от мобилизации. Юристы заверили, что параллельное трудоустройство не имеет никакого отношения к основной работе.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Работа не может повлиять, если выполнены условия, необходимые для наличия права на отсрочку в соответствии с частью третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Айвазян напомнил, что педагогическая работа должна быть основной, а размер педагогической нагрузки должен составлять не менее 0,75 стандартной ставки.

Напомним, что Новини.LIVE ранее писали о том, кто из школьных работников, кроме учителей, имеет право на отсрочку.

Отсрочка от мобилизации предоставляется не только учителям, но и другим школьным работникам. Это, в частности, воспитатели, вожатые, ассистенты учителей и культорганизаторы.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что отсрочка для педагогов будет продлена без посещения ТЦК.

Для того чтобы отсрочка учителя была продлена, необходимо обновить информацию об этом педагоге в системе АІКОМ. Но сам учитель не может этого сделать. Право обновлять такую информацию имеет только руководитель учебного заведения.