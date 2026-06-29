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Объявление о розыске ТЦК: юрист назвал три основные причины

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 00:30
Объявление о розыске ТЦК: юрист назвал три основные причины
Проверка гражданина на предмет возможного розыска со стороны ТЦК. Фото: NV

Территориальный центр комплектования имеет право объявить того или иного гражданина в розыск. Это происходит после фиксации нарушения этим гражданином правил воинского учета. Юристы назвали три основные причины для объявления в розыск.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Розыск ТЦК

Розыск территориального центра комплектования является вынужденной мерой со стороны ТЦК в отношении нарушителей воинского учета. Розыск не является первоначальной санкцией ТЦК.

В розыск нарушителей воинского учета объявляют тогда, когда они не выполняют первое требование центра комплектования. Этим требованием является уплата штрафа, наложенного на гражданина.

К юристам обратился гражданин, заканчивающий обучение в университете. Мужчина поинтересовался, будет ли он автоматически объявлен в розыск после истечения отсрочки, предоставленной на время обучения.

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Три причины объявления в розыск

Юристы, комментируя эту ситуацию, пояснили, что, скорее всего, этого не произойдет. Поскольку процесс объявления в розыск не связан с наличием или отсутствием отсрочки.

Юрист Владислав Дерий отметил: "Статус "в розыске" в системе "Резерв+" обычно появляется не автоматически в связи с окончанием обучения, а только в результате нарушения правил воинского учета".

Дерий назвал три основные причины, по которым граждане попадают в розыск ТЦК. "Это может произойти, если:

  • Вы не состоите на учете в своем ТЦК и СП;
  • Вы игнорировали повестки (например, для уточнения данных);
  • ТЦК не располагает актуальной информацией о вашем месте жительства или основаниях для отсрочки", — отметил юрист.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как снять розыск ТЦК через "Резерв+".

Граждане Украины, нарушившие военный учет, могут попасть в розыск ТЦК. Снять его можно онлайн через приложение "Резерв+".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что розыск ТЦК в отношении гражданина, находящегося в ВСУ, должен быть отменен автоматически.

Территориальный центр комплектования может объявить в розыск граждан за неявку по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Имеющийся же розыск считается незаконным и должен быть отменен.

военный учет ТЦК и СП розыск
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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