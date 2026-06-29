Объявление о розыске ТЦК: юрист назвал три основные причины
Территориальный центр комплектования имеет право объявить того или иного гражданина в розыск. Это происходит после фиксации нарушения этим гражданином правил воинского учета. Юристы назвали три основные причины для объявления в розыск.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".
Розыск ТЦК
Розыск территориального центра комплектования является вынужденной мерой со стороны ТЦК в отношении нарушителей воинского учета. Розыск не является первоначальной санкцией ТЦК.
В розыск нарушителей воинского учета объявляют тогда, когда они не выполняют первое требование центра комплектования. Этим требованием является уплата штрафа, наложенного на гражданина.
К юристам обратился гражданин, заканчивающий обучение в университете. Мужчина поинтересовался, будет ли он автоматически объявлен в розыск после истечения отсрочки, предоставленной на время обучения.
Три причины объявления в розыск
Юристы, комментируя эту ситуацию, пояснили, что, скорее всего, этого не произойдет. Поскольку процесс объявления в розыск не связан с наличием или отсутствием отсрочки.
Юрист Владислав Дерий отметил: "Статус "в розыске" в системе "Резерв+" обычно появляется не автоматически в связи с окончанием обучения, а только в результате нарушения правил воинского учета".
Дерий назвал три основные причины, по которым граждане попадают в розыск ТЦК. "Это может произойти, если:
- Вы не состоите на учете в своем ТЦК и СП;
- Вы игнорировали повестки (например, для уточнения данных);
- ТЦК не располагает актуальной информацией о вашем месте жительства или основаниях для отсрочки", — отметил юрист.
Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как снять розыск ТЦК через "Резерв+".
Граждане Украины, нарушившие военный учет, могут попасть в розыск ТЦК. Снять его можно онлайн через приложение "Резерв+".
Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что розыск ТЦК в отношении гражданина, находящегося в ВСУ, должен быть отменен автоматически.
Территориальный центр комплектования может объявить в розыск граждан за неявку по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Имеющийся же розыск считается незаконным и должен быть отменен.