В Волынском ТЦК более половины личного состава принимало участие в боевых действиях

Роман Немашкало. Фото: Новини.LIVE

Более половины личного состава Волынского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки имеет боевой опыт. В то же время около трети военнослужащих были переведены в ТЦК после ранений или в связи с состоянием здоровья, которое больше не позволяет им выполнять боевые задачи.

Об этом во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады заявил начальник Волынского областного ТЦК Роман Немашкало, сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык

Сколько сотрудников ТЦК имеют боевой опыт

По словам Романа Немашкало, примерно 20% сотрудников ТЦК — это военнослужащие, которые участвовали в боевых действиях еще во время АТО и ООС. Остальные ветераны попали в центры комплектования уже после полномасштабного вторжения России.

"Около 30% у нас были переведены из боевых частей — это военные, которые из-за состояния здоровья уже не могут выполнять боевые задачи", — также сообщил Немашкало.

Он подчеркнул, что в целом более 50% личного состава Волынского ТЦК имеют опыт службы в боевых подразделениях.

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Как сообщали Новини.LIVE, в сети распространилось видео из Волынской области, на котором запечатлен конфликт между сотрудниками территориального центра комплектования и местными жителями. На кадрах видно, как автомобиль ТЦК заехал на территорию частного двора, после чего люди начали выгонять военных, в том числе с помощью лопат. После огласки инцидента в Волынском областном ТЦК заявили, что проводят служебное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как сообщали Новини.LIVE, Волынский окружной административный суд рассмотрел дело жителя Луцка, который обжаловал решение территориального центра комплектования о повторной постановке его на воинский учет и мобилизации. Он настаивал, что еще в 2015 году его официально исключили из воинского учета по состоянию здоровья, однако, несмотря на это, сотрудники ТЦК повторно поставили его на учет и призвали на военную службу. Суд встал на сторону мужчины и признал действия территориального центра комплектования противоправными.