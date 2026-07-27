Могут ли вызвать в ТЦК после снятия с воинского учета: разъяснения юристов

Представители ТЦК и люди в помещении ТЦК и СП. Фото: Виталий Дячук/Винницкий областной ТЦК и СП. Коллаж: Новини.LIVE

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Граждане, официально снятые с воинского учета, нередко интересуются, могут ли их вновь вызвать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Юристы отмечают, что сам факт снятия с учета не означает полное отсутствие взаимодействия с ТЦК, однако это не дает оснований для повторного постановки на воинский учет.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает Новини.LIVE.

Могут ли повторно поставить на воинский учет

По словам специалистов, если особь исключено из воинского учета в соответствии с требованиями законодательства, восстановить его на учете невозможно. Такое решение принимается официально и должно быть отражено в воинско-учетных документах. Одним из наиболее распространенных оснований для исключения является признание лица негодным к военной службе по состоянию здоровья на основании заключения военно-врачебной комиссии. Кроме того, военный учет прекращается после достижения гражданином 60-летнего возраста.

Юристы обращают внимание, что информация об исключении должна отображаться в приложении "Резерв+". Они рекомендуют распечатать электронный военно-учетный документ с соответствующей отметкой и иметь его при себе.

В то же время вызов в ТЦК возможен даже после исключения из воинского учета. Однако, как отмечают юристы, такая вызов сам по себе не означает, что гражданина могут повторно поставить на воинский учет. Если исключение было оформлено в соответствии с действующим законодательством, вопрос о восстановлении на учете не должен возникать.

Как сообщали Новини.LIVE, Министерство обороны Украины разрабатывает изменения в правила использования бодикамер военнослужащими ТЦК и СП. В частности, во время проведения мобилизационных мероприятий планируется запретить выключать камеры, а все фото- и видеозаписи обязать хранить в течение 90 календарных дней. Инициативу подготовили с учетом рекомендаций Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Как сообщали Новини.LIVE, военнообязанные украинцы, имеющие отсрочку от мобилизации, нередко меняют место работы и интересуются, нужно ли им лично сообщать об этом в ТЦК и СП. Если новое место работы также дает право на отсрочку, закон не обязывает работника самостоятельно информировать территориальный центр комплектования — соответствующие сведения должны предоставлять работодатели.