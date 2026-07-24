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Главная ТЦК Мобилизовали спустя 24 года после снятия с воинского учета: мужчина подал в суд на ТЦК

Мобилизовали спустя 24 года после снятия с воинского учета: мужчина подал в суд на ТЦК

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 10:14
Верховный Суд отменил приговор за уклонение от мобилизации: подробности
Военный билет, суд. Фото: sud.ua, nta.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Верховный Суд прекратил уголовное производство в отношении мужчины, которого ранее приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Суд установил, что еще в 1999 году его фактически сняли с воинского учета в связи с непригодностью к службе по состоянию здоровья.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, передает Новини.LIVE.

Верховный Суд отменил приговор за уклонение от мобилизации

Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций в отношении мужчины, признанного виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы после того, как он в октябре 2023 года не явился в сборный пункт для отправки в воинскую часть. Также он отказался получать повестку в помещении территориального центра комплектования.

Суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что мужчина оставался военнообязанным, поскольку в документах было указано, что его "сняли с воинского учета", а не "исключили".

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Формулировка в документах не изменила сути решения

В ходе рассмотрения дела защита подчеркивала, что еще в 1999 году мужчину признали негодным к военной службе по состоянию здоровья и сняли с воинского учета. Соответствующие записи содержались в его воинско-учетных документах.

Верховный Суд согласился с аргументами защиты и отметил, что в тот период в законодательстве использовалась иная терминология. Формулировка "снятие с воинского учета" в отношении лиц, признанных полностью негодными к военной службе, фактически соответствовала современному понятию "исключение из воинского учета".

Суд подчеркнул, что необходимо учитывать не только формальную запись в документах, но и содержание решения государственных органов. Поскольку мужчину признали непригодным к военной службе по состоянию здоровья, он не имел статуса военнообязанного на момент объявления мобилизации.

Уголовное производство было прекращено

Верховный Суд также обратил внимание на то, что изменения в правилах военно-медицинской экспертизы, позволившие проводить повторный медицинский осмотр лиц, ранее признанных негодными к службе, вступили в силу только в 2024 году.

Поскольку события, за которые мужчину привлекли к ответственности, произошли в 2023 году, суд решил оценивать ситуацию в соответствии с законодательством, действовавшим на тот момент.

В результате Верховный Суд отменил приговор и закрыл уголовное производство из-за отсутствия в действиях мужчины состава уголовного правонарушения.

Новини.LIVE писали, что украинцы, имеющие действующую отсрочку от мобилизации, при смене места работы часто интересуются, нужно ли им самостоятельно сообщать об этом в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Если новое место работы также дает право на отсрочку, военнообязанный не обязан лично обращаться в ТЦК для обновления этой информации. Соответствующие сведения должны предоставлять работодатели, которые сообщают об изменениях, касающихся работников.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине действует упрощенный механизм добровольного поступления на военную службу во время мобилизации. Гражданин может самостоятельно выбрать воинскую часть и взаимодействовать непосредственно с ней, без необходимости обращения в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для оформления. Соответствующий порядок был утвержден Кабинетом Министров Украины осенью 2024 года.

суд мобилизация ТЦК и СП
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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