Мобилизовал недееспособного с инвалидностью: судили сотрудника ТЦК

Военнослужащий ТЦК. Фото: "АрмияInform"

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Тернополе сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали мужчину, который является недееспособным и имеет инвалидность II группы. Впоследствии суд признал такие действия незаконными и обязал воинскую часть уволить его со службы.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает Новини.LIVE.

Суд признал призыв незаконным и обязал уволить мужчину со службы

Как отмечается, опекун гражданина обратился в Тернопольский окружной административный суд с иском, в котором требовал отменить решение о призыве, постановление военно-врачебной комиссии о годности к службе, а также приказы о мобилизации и зачислении в воинскую часть.

Основанием для иска послужило то, что мужчина имеет пожизненную инвалидность II группы и признан судом недееспособным. Над ним установлена опека, и он не мог принимать решения о прохождении военной службы.

Несмотря на это, его доставили в ТЦК при участии полиции, где он прошел военно-медицинскую комиссию и был признан годным к службе. После этого его мобилизовали и направили в воинскую часть.

Суд установил, что в соответствии с действующим законодательством лица с инвалидностью не подлежат призыву во время мобилизации, а недееспособность мужчины подтверждена решением суда и медицинскими документами.

Тернопольский окружной административный суд частично удовлетворил иск и признал действия ТЦК противоправными. Также было отменено решение военно-медицинской комиссии и приказ о призыве.

Кроме того, суд обязал воинскую часть уволить мужчину со службы и исключить его из списков личного состава.

В части остальных требований суд отказал. Также с ТВК взыскали судебные издержки в пользу опекуна.

Новини.LIVE сообщали, что снятие с воинского учета чаще всего связано с медицинскими показаниями. В то же время с учета могут исключаться и военнослужащие. Однако сам факт такого снятия не гарантирует отсутствия вопросов со стороны групп оповещения ТЦК.

Новини.LIVE информировали, что у части военнообязанных граждан возникла неожиданная проблема с территориальными центрами комплектования. Их без предупреждения перевели на учет в другой ТЦК. В таких ситуациях юристы рекомендуют обращаться в суд с иском против территориального центра комплектования.