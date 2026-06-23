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Главная ТЦК Автоматически перевели в другой ТЦК: юрист советует обращаться в суд

Автоматически перевели в другой ТЦК: юрист советует обращаться в суд

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 00:30
Автоматически перевели в другой ТЦК: юрист советует обращаться в суд
Граждане в очереди у ТЦК. Фото: korosten.today

У некоторых военнообязанных граждан возникла неожиданная проблема с ТЦК. Этих граждан перевели на учет в совершенно другой территориальный центр комплектования. В таких случаях юристы советуют гражданам подавать иск против ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и мобилизация в Украине

Военным учетом в Украине занимаются территориальные центры комплектования. Перед полномасштабной войной они заменили систему военных комиссариатов советского образца.

ТЦК ведут воинский учет граждан, а в военное время осуществляют всеобщую мобилизацию военнообязанного населения. Мобилизация гражданина происходит по месту его стояния на учете.

Вместе с тем, в нынешних условиях военнообязанного могут мобилизовать и в другом ТЦК. Но для этого его должны поставить на учет в этом центре комплектования.

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К юристам обратился гражданин, который всю жизнь состоит на учете и проживает в одном городе. Но недавно он обнаружил, что в реестре "Оберіг" он числится в совершенно другом территориальном центре комплектования.

При этом, добавил мужчина, территория этого ТЦК сейчас вообще оккупирована. Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: "Здесь вариантов нет. Разве что решать вопрос в судебном порядке. Идея встать на учет в другом ТЦК вам вряд ли понравится, поскольку для этого требуется обязательная личная явка".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как встать на воинский учет с ошибками в фамилии.

Если у военнообязанного гражданина фамилия в разных документах указана по-разному, он может получить статус «не на учете». Юристы объяснили, как исправить эту ситуацию.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, кто из 17-летних подростков должен встать на воинский учет в ТЦК.

Юноши, которым в текущем году исполнится или уже исполнилось 17 лет, должны встать на воинский учет. Речь идет о юношах 2009 года рождения. На выполнение этого требования у них есть время до 31 июля.

суд военный учет ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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