Автоматично перевели в інший ТЦК: юрист радить звертатися до суду

Громадяни в черзі у ТЦК. Фото: korosten.today

У деяких військовозобов’язаних громадян виявилася несподівана проблема із ТЦК. Цих громадян перевели на облік у зовсім інший територіальний центр комплектування. У таких випадках юристи радять громадянам подавати позов проти ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і мобілізація в Україні

Військовим обліком в Україні займаються територіальні центри комплектування. Перед повномасштабною війною вони замінили систему військових комісаріатів радянського зразка.

ТЦК ведуть військовий облік громадян, а у військовий час здійснюють загальну мобілізацію військовозобов'язаного населення. Мобілізація громадянина відбувається за місцем перебування його на обліку.

Разом з тим, у нинішніх умовах військовозобов’язаного можуть мобілізувати і в іншому ТЦК. Але для цього його мають взяти на облік в цьому центрі комплектування.

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До юристів звернувся громадянин, який усе життя перебуває на обліку і проживає в одному місті. Але нещодавно він виявив, що в реєстрі "Оберіг" він перебуває на обліку в зовсім іншому територіальному центрі комплектування.

При цьому, додав чоловік, територія цього ТЦК зараз взагалі є окупованою. Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Тут варіантів немає. Хіба що вирішувати питання в судовому порядку. Ідея ставати на облік в іншому ТЦК Вам навряд чи сподобається, оскільки для цього необхідна обов'язкова особиста явка".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як стати на військовий облік із помилками у прізвищі.

Якщо у військовозобов'язаного громадянина прізвище в різних документах вказане по-різному, він може отримати статус "не на обліку". Юристи пояснили, як виправити цю ситуацію.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, хто із 17-річних підлітків має стати на військовий облік в ТЦК.

Хлопці, яким у поточному році виповниться або вже виповнилося 17 років мають стати на військовий облік. Йдеться про юнаків 2009 року народження. На виконання цієї вимоги в них є час до 31 липня.