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Главная ТЦК Снятый с учета военный: юрист объяснил действия группы оповещения ТЦК

Снятый с учета военный: юрист объяснил действия группы оповещения ТЦК

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 06:30
Снятый с учета военнослужащий: юрист объяснил действия группы оповещения ТЦК
Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Суспільне Луцьк"

Снятие с воинского учета обычно происходит из-за проблем со здоровьем. Однако военнослужащие также снимаются с учета. Но такое снятие не означает, что у этих лиц не будет проблем с группой оповещения ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Снятие и исключение с учета

Все украинские мужчины в возрасте от 17 до 60 лет должны состоять на воинском учете. Исключение составляют только граждане, у которых имеются настолько серьезные проблемы, что они не могут проходить военную службу.

Такие лица могут быть исключены или сняты с воинского учета. Это принципиально разные процессы.

Исключение из учета является окончательным решением, вернуть гражданина на учет невозможно. А вот снятие с воинского учета можно аннулировать и вернуть такое лицо на учет.

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Снят с учета в СОЧ

К юристам обратился гражданин, который обнаружил в "Резерв+", что он снят с воинского учета. При этом, добавил мужчина, он сейчас является действующим военнослужащим ВСУ.

Гражданин поинтересовался, что его может ожидать с такой записью во время встречи с группой оповещения ТЦК. Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что эта запись является уникальной и не означает то же самое, что у действительно снятых с учета по состоянию здоровья: "Снят с учета" означает лишь то, что Вы мобилизованы".

Айвазян объяснил, какие последствия (и почему именно) ждут такого человека после встречи с группой оповещения ТЦК или представителями других структур: "Передвигаться по городу вам удастся только до первого патруля. Фактически Вы находитесь в СОЧ".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, нужно ли приложение "Резерв+" гражданину, который был снят с учета много лет назад.

Снятие с воинского учета не означает, что гражданина не могут вернуть на учет во время действия военного положения. Но обязанности устанавливать приложение "Резерв+" у гражданина нет, как и принципиальной необходимости, ведь получить информацию о своем текущем статусе он может иным способом.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, в каких случаях можно сняться с воинского учета.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных. Снять себя с учета мужчинам необходимо в нескольких случаях, в частности, если они сменили место жительства.

военный учет ТЦК и СП военнослужащие
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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