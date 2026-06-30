Лубинец: в Кривом Роге мобилизовали отца, который в одиночку воспитывает дочь

Дмитрий Лубинец. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в Кривом Роге был мобилизован 34-летний мужчина, который самостоятельно воспитывает пятилетнюю дочь. В это время ребенок находился в детском саду.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил во вторник, 30 июня, передает Новини.LIVE.

Мобилизация мужчины, самостоятельно воспитывающего дочь

В момент, когда мужчину мобилизовали, ребенок фактически остался без единого взрослого рядом.

По словам заведующей детским садом Натальи Евтушенко, после развода вся ответственность за ребенка лежала на отце. Именно он принимал как повседневные, так и ключевые решения, касающиеся ее жизни. Мать бросила ребенка еще три года назад.

Сейчас же девочка фактически оказалась под опекой постороннего человека — директора учреждения.

"По имеющейся информации, мужчина дважды обращался с просьбой об отсрочке, но получил отказ. И сейчас общество задает вопрос — не для обвинений, а для понимания: все ли было учтено? Все ли обстоятельства были приняты во внимание?" — отметил Лубинец.

Омбудсман поручил своему представителю в Днепропетровской области Алексею Урлаткину срочно выяснить все обстоятельства ситуации.

Региональная команда уже направила официальные обращения в Покровско-Терновский районный ТЦК и СП, службу по делам детей исполкома Криворожского горсовета, а также в исполнительные комитеты Терновского и Покровского районных советов в городе. Лубинец говорит, что необходимо выяснить законность мобилизации, информацию об обстоятельствах, при которых пятилетний ребенок остался без родительской опеки, а также действия органов власти по обеспечению его прав и безопасности.

По его словам, в центре таких историй всегда должна быть не процедура и не формальность.

"Мобилизация необходима для страны, которая защищается. Но сила государства измеряется не только способностью действовать быстро, но и способностью видеть человека в каждом решении. И именно поэтому мы должны честно разбирать каждый такой случай. Не ради конфликта. А ради справедливости", — добавил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Реакция Верховной Рады

ВРУ вызвала руководителя Криворожского ТЦК из-за мобилизации отца, который самостоятельно воспитывает ребенка. "За" проголосовали 157 нардепов. Глава ТЦК должен прибыть 1 июля в 13:00.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Лубинца, в Черновицкой области сотрудники ТЦК вместе с правоохранителями избили мужчину, в результате чего он получил перелом шейки бедра.

Ранее Лубинец сообщал, что с начала года в Офис омбудсмана поступило более трех тысяч жалоб на сотрудников ТЦК. Если учесть те нарушения, которые сотрудники Офиса омбудсмана выявили самостоятельно, этот показатель можно увеличить втрое.