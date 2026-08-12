Лубинец: ТЦК во время мобилизации обязаны вести видеофиксацию

Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook

Любомир Кучер Редактор, юрист

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники ТЦК во время мобилизации должны непрерывно вести видеофиксацию. И эту обязанность подтверждает один из судов, который оштрафовал военнослужащего за отсутствие видеозаписи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Что сказал Лубинец об обязанности ТЦК записывать мобилизацию на бодикамеры

В своем Telegram Лубинец написал, что Центральный суд Николаева оштрафовал сотрудника ТЦК на 17 тысяч гривен, который во время мобилизационных мероприятий не осуществлял непрерывную видеофиксацию, хотя был обязан это делать.

Действия военнослужащего квалифицировали как халатное отношение к военной службе в условиях особого периода.

"Это важный сигнал для всех. В очередной раз подчеркиваю необходимость соблюдения Инструкции, утвержденной приказом МОУ № 532. Она обязывает представителей ТЦК и СП включать бодикамеру с начала мероприятий оповещения и вести непрерывную запись до их завершения", — заявил Лубинец.

Он отметил, что прервать видеосъемку можно только в исключительных случаях. Среди них:

риск попадания в кадр военных объектов или информации с ограниченным доступом;

кратковременные обстоятельства частного характера — в частности, посещение туалета или перерывы на прием пищи.

Также Лубинец заявил, что к нему поступает значительно больше обращений о возможных нарушениях прав человека во время мобилизационных мероприятий, чем становится известно обществу. По его словам, люди каждый раз видят одну и ту же картину: взаимные обвинения, отрывки из видео и противоречивые версии событий.

"Я убежден: если бы каждое мероприятие по оповещению с первой до последней минуты непрерывно фиксировалось на видео, распутать этот клубок было бы значительно проще. Именно для этого и введена обязательная видеофиксация — чтобы защитить и граждан, и военнослужащих, а главное — установить правду. Это ответ на общественный запрос о прозрачности действий во время мероприятий оповещения", — сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Он добавил, что в ситуации, когда люди видят балаклавы, выключенные камеры или вообще отсутствие видеозаписи, когда невозможно установить, кто именно проводил мобилизационные мероприятия, — это уже не про прозрачность. Это, в свою очередь, создает почву для произвола и безнаказанности и подрывает доверие людей к государственным институтам, но с этим нельзя мириться.

Лубинец говорит, что если представители ТЦК действуют законно, профессионально и не нарушают права человека, то им нечего скрывать. Он подчеркнул, что именно военные ТЦК должны быть наиболее заинтересованы в том, чтобы каждое действие было зафиксировано, а каждый спорный момент можно было проверить.

"Если немедленно не положить конец этому произволу, общественная напряженность может привести к последствиям, которые будет невозможно исправить! Закон должен действовать одинаково для всех. Именно соблюдение правил, а не их игнорирование, является основой правового государства даже в условиях войны", — резюмировал чиновник.

Пост Лубинца. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, Лубинец недавно заявил, что его представителя преследуют. Это произошло после того, как мужчина разоблачил нарушения со стороны ТЦК.

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