Лубинец: до 90 % случаев мобилизации сопровождаются нарушением прав человека

Дмитрий Лубинец и военные. Коллаж: Новини.LIVE

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что большинство случаев мобилизации в Украине сопровождаются нарушениями прав граждан. По его словам, проблему можно решить только путем обеспечения полной прозрачности работы территориальных центров комплектования и ужесточения ответственности за незаконные действия.

Об этом омбудсмен рассказал в интервью Новини.LIVE.

Лубинец заявил о системных нарушениях во время мобилизации

Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что в первую очередь необходимо создать при Министерстве обороны отдельную рабочую группу, которая разработает изменения в процедуру мобилизации. Омбудсмен также обратил внимание на проблему нагрудных камер сотрудников ТЦК. По его словам, они часто не работают или видеозаписи пропадают именно тогда, когда поступают жалобы на возможные нарушения.

"Эти нагрудные камеры должны не просто быть у каждого, они должны работать. Очень часто нам не дают видео, потому что его там нет", — сказал Лубинец.

По его словам, отсутствие видеофиксации только усиливает недоверие граждан к процессу мобилизации. Отдельно Лубинец раскритиковал практику доставки граждан в территориальные центры комплектования без надлежащего оформления документов и без участия правоохранителей.

"Помещения ТЦК фактически превратились в местные вольности. Туда без каких-либо законных оснований доставляют людей", — заявил омбудсмен.

Лубинец также привел собственную оценку масштабов проблемы.

"90 к 10. Я вижу сейчас, что примерно в 10% случаев все сделано в соответствии с процедурой. 90% — это прямое нарушение прав граждан Украины", — подчеркнул он.

Среди предложенных изменений омбудсмен назвал запрет на использование балаклав сотрудниками ТЦК, обязательное ношение шевронов с обозначением воинской части и установку камер видеонаблюдения во всех помещениях ТЦК. В то же время Лубинец отметил, что правоохранительные органы уже возбуждают уголовные дела по материалам его офиса.

Как сообщали Новини.LIVE, в последние месяцы в Украине все чаще фиксируются случаи нарушения прав граждан во время мобилизационных мероприятий. Из-за общественного резонанса омбудсмен Дмитрий Лубинец неоднократно призывал изменить работу ТЦК и усилить контроль за их деятельностью.

Как сообщали Новини.LIVE, Военная служба правопорядка провела 561 внеплановую проверку территориальных центров комплектования и социальной поддержки по всей Украине. По результатам инспекций, в частности в ТЦК, которые ранее проверяла Временная следственная комиссия Верховной Рады, было зафиксировано 208 нарушений законодательства и служебных требований.