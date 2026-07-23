Лубинец: часть сотрудников ТЦК уже находятся в СИЗО

Сотрудники ТЦК садятся в машину, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Anticor, Омбудсман/Telegram. Коллаж: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

Все материалы о возможных нарушениях со стороны сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые Офис омбудсмена в 2026 году передал правоохранительным органам, послужили основанием для возбуждения уголовных дел. По ряду дел фигурантам уже предъявлено подозрение. Некоторых из них взяли под стражу.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью журналистке Новини.LIVE Маргарите Стецюк.

Все обращения о нарушениях ТЦК в 2026 году стали уголовными производствами

По словам омбудсмена, все материалы, которые его институт направлял в Государственное бюро расследований, Службу безопасности Украины и Национальную полицию, получили надлежащую уголовно-правовую оценку.

"Я могу откровенно сказать, что действительно в 2026 году по всем материалам, которые поступали из нашего ведомства в Государственное бюро расследований, в Службу безопасности Украины, в Национальную полицию, — по всем открывались уголовные дела, проводились проверки", — сказал Лубинец.

Он добавил, что в ряде случаев правоохранители уже сообщили сотрудникам ТЦК и СП о подозрении, а отдельных фигурантов дел задержали.

"У нас есть примеры, когда подозрения уже вручены сотрудникам ТЦК и СП, и даже уже есть такие, которые задержаны и находятся в СИЗО", — отметил омбудсман.

Лубинец также отметил роль Военной службы правопорядка и Специализированной военной прокуратуры, которые участвуют в проверках. По его мнению, более активное реагирование на возможные нарушения стало результатом общественного резонанса и давления со стороны общественности.

"Это тотальная правовая оценка незаконных действий. Когда украинское общество видит, что если кто-то совершил уголовное правонарушение и на это не закрывают глаза, тогда уровень доверия к государственным институтам растет", — подытожил он.

Как писали Новини.LIVE, военная служба правопорядка с декабря 2025 года по июнь 2026 года провела 561 внеплановую проверку территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В ходе инспекций выявили 208 нарушений, большинство из которых касались проведения мероприятий оповещения, использования бодикамер и хранения видеозаписей.

Также в интервью Новини.LIVE Лубинец сообщил, что в Украине продолжают действовать коррупционные схемы, связанные с мобилизацией. Сумма взятки за освобождение после задержания сотрудниками ТЦК может достигать 10 тысяч долларов, а после доставки в помещение ТЦК — 20 тысяч долларов. По его словам, из-за стремления выполнить мобилизационные показатели отдельные ТЦК иногда мобилизуют даже людей, непригодных к службе по состоянию здоровья.