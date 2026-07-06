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Главная ТЦК Камалия обратилась к Зеленскому в связи с задержанием ее брата ТЦК

Камалия обратилась к Зеленскому в связи с задержанием ее брата ТЦК

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 23:44
Камалия обратилась к Зеленскому в связи с задержанием её брата ТЦК: что известно
Певица Камалия. Фото: Facebook

Украинская певица Камалия публично выразила недовольство действиями представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом проверить их работу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видеообращение артистки в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что рассказала певица

По словам Камалии, ее двоюродного брата Яна Пидвесоцкого, у которого есть проблемы со здоровьем, повторно задержали представители ТЦК. Она утверждает, что мужчина имеет инвалидность и нуждается в медицинской помощи.

Артистка также рассказала о потерях в своей семье во время полномасштабной войны: один из братьев погиб на фронте, другой считается пропавшим без вести, еще один в настоящее время проходит службу в Вооруженных силах Украины.

В своем обращении певица заявила, что ее брат во время пребывания в ТЦК якобы сталкивался с угрозами и унижениями. Она также утверждает, что после предыдущего задержания он проходил психологическую реабилитацию и лечение.

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Отдельно Камалия подчеркнула, что у ее брата проблемы со зрением, а также имеется инвалидность, как и у его матери.

Певица призвала президента Владимира Зеленского обратить внимание на ситуацию и проверить деятельность ТЦК. Она заявила, что возмущена тем, что произошло с ее родственником.

"Я обращаюсь к Президенту Украины, к ответственным органам, ко всем, кто обладает властью и совестью: пожалуйста, обратите внимание на эти случаи. Проведите проверку. Защитите людей от произвола. Украина борется за свободу, достоинство и жизнь — и эти ценности должны быть защищены не только на фронте, но и внутри страны.
Мы должны оставаться людьми. Слава Украине!", — подытожила Камалия.

Камалія звернулася до Зеленського через затримання її брата ТЦК - фото 1
Певица Камалия. Фото: скриншот из видео

Последние новости о ТЦК

Новини.LIVE сообщали, что если гражданин не обновил военно-учетные данные после смены места жительства, его могут объявить в розыск ТЦК. В то же время одного лишь обновления данных для снятия с розыска будет недостаточно — придется либо уплатить штраф, либо обжаловать решение в судебном порядке.

Новини.LIVE писали, что для получения бронирования по месту работы гражданин должен состоять на воинском учете. При этом не имеет значения, в каком именно ТЦК он зарегистрирован. Для оформления бронирования место учета в территориальном центре комплектования не является определяющим.

Камалия мобилизация ТЦК и СП
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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