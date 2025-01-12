Язва желудка и другие заболевания пищеварения - с какими болезнями желудка предоставляется отсрочка

Больной язвой желудка. Фото: enterol.ua

Военнообязанные граждане, имеющие язву, грыжу или гастрит, не могут быть мобилизованы в ряды ВСУ в особый период. Отсрочку гражданину предоставляет целый ряд других заболеваний пищеварительной системы.

Об этом говорится в материале издания "Главком".

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Мобизуют ли с гастритом

Среди болезней, наличие которых освобождает гражданина от мобилизации в ряды ВСУ в особый период, указаны такие распространенные заболевания пищеварительной системы, как гастрит или язва.

Речь идет о язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Какие еще проблемы пищеварения не позволяют призвать гражданина

В список болезней пищеварительной системы, которые дают право на отсрочку от мобилизации, внесен еще целый ряд заболеваний.

Это, в частности:

болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);

болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и другие).

Кроме того, в ВСУ не могут мобилизовать гражданина с любым видом грыжи — паховой, бедренной, пупочной, брюшной стенки, диафрагмальной и т.д.

Напомним, мы ранее писали о том, с какими эндокринными заболеваниями, кроме диабета, не мобилизуют.

Также мы сообщали о том, какие проблемы костей освобождают от призыва.