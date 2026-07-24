Добровольный призыв: как мобилизоваться без визита в ТЦК

Украинские военнослужащие. Иллюстративное фото: 150-й учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Украине действует удобный алгоритм добровольного призыва во время мобилизации. Кандидат взаимодействует напрямую с выбранной воинской частью, поэтому обращаться в ТЦК и СП для оформления не требуется. Соответствующее постановление Кабмин принял еще осенью 2024 года.

Об этом 23 июля сообщил Киевский городской ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Алгоритм добровольного призыва

Командиры воинских частей имеют право направлять граждан на прохождение ВВК. С момента получения такого направления доброволец не подлежит принудительной мобилизации как минимум в течение пяти дней.

Процесс состоит из нескольких простых шагов:

выбрать вакансию и пройти собеседование;

получить положительное решение от воинской части;

подать на имя командира заявление о желании служить;

получить направление на ВЛК и пройти комиссию;

прибыть в воинскую часть для оформления;

при необходимости пройти базовую общевойсковую подготовку.

Такой механизм действует исключительно для добровольцев, призываемых в рамках мобилизации. Для поступления на военную службу по контракту продолжает действовать привычный порядок оформления.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца сообщал, что сотрудники ТЦК и СП мобилизовали человека с карликовостью. Через несколько дней после призыва мужчина попал в больницу. Сейчас его лечение финансирует государство.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу фонда "Повернись живим" Тараса Чмута сообщал, что в Украине увеличат количество ТЦК и СП. Это необходимо для выполнения показателей мобилизации. По мнению эксперта, Украине следует изменить подход к комплектованию войск: мобилизовывать меньше, но более качественно.