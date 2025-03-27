Осужден мужчина за уклонение от мобилизации на Львовщине

Судейский молоток. Фото: Freepik

Жителю села Жупаны Львовской области в суде вынесли приговор за уклонение от мобилизации во время действия военного положения. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Мужчина прошел ВВК и был признан годным к службе, но в ТЦК так и не пошел

Обвиняемый 33-летний мужчина в сентябре 2023 года был признан годным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии. Ему вручили повестку на отправку в воинскую часть с прибытием 19 сентября в 09:00.

Под расписку его предупредили об уголовной ответственности в случае неявки, а также ознакомили с правом на отсрочку, которым он, согласно документам, не имел права воспользоваться.

Несмотря на это, в назначенное время обвиняемый не явился, причин неявки не сообщил, о чем был составлен соответствующий акт. В ходе расследования установлено, что мужчина сознательно проигнорировал мобилизацию. Во время общения с полицией он прямо заявил об отказе служить в Вооруженных силах Украины.

Обвиняемый пытался доказать в суде, что у него есть проблемы с суставами

На суде обвиняемый признал свою вину, искренне раскаялся и просил не лишать его свободы, ссылаясь на содержание малолетнего ребенка и тяжелую ситуацию в семье. Его адвокат также просил применить к нему ст. 75 УК Украины — освобождение от наказания с испытанием. Впрочем, суд указал, что, учитывая условия военного положения и сознательный отказ мужчины защищать страну, оснований для такого решения нет.

"Ему предоставили документы для прохождения ВВК. Пришли двое врачей, начали его проверять, других врачей не было. Он кровь на анализ не сдавал. Однако жаловался на боль в колене. Затем его документы передали в мобилизационное отделение. Он сообщал, что по состоянию здоровья не может проходить военную службу", — говорится в материалах судебного дела.

Суд заслушал свидетелей из военного комиссариата, врачей, секретаря ВВК и должностных лиц, которые подтвердили, что медицинское обследование было проведено полноценно, а решение о пригодности к службе принято в соответствии со всеми процедурами. Жалоб на действия врачей или заявлений на повторный осмотр от мужчины не поступало.

В материалах дела также зафиксировано, что обвиняемый был предупрежден об уголовной ответственности, подписал повестку, прошел психологический отбор, не имел ограничений по состоянию здоровья, не состоял на учете у психиатра или нарколога, был не судим ранее.

Учитывая обстоятельства дела, суд признал, что искреннее раскаяние не является основанием для более мягкого наказания, поскольку оно не сопровождалось попытками исправить ситуацию или повторно пройти ВВК, поэтому мужчина будет отбывать наказание в тюрьме три года.

Напомним, в Киеве судили фельдшера, который за взятку обещал повлиять на ВВК.

Также в Донецкой области вынесли приговор в отношении командира, который не отпустил на лечение бойца, в результате чего он умер.