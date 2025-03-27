Засуджено чоловіка за ухилення від мобілізації на Львівщині

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Мешканцю села Жупани Львівської області у суді винесли вирок за ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану. Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обвинувачений 33-річний чоловік у вересні 2023 року був визнаний придатним до військової служби за висновками військово-лікарської комісії. Йому вручили повістку на відправлення до військової частини з прибуттям 19 вересня о 09:00.

Під розписку його попередили про кримінальну відповідальність у разі неявки, а також ознайомили з правом на відстрочку, яким він, згідно з документами, не мав права скористатися.

Попри це, у призначений час обвинувачений не з’явився, причин неявки не повідомив, про що було складено відповідний акт. Під час розслідування встановлено, що чоловік свідомо проігнорував мобілізацію. Під час спілкування з поліцією він прямо заявив про відмову служити у Збройних силах України.

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На суді обвинувачений визнав свою провину, щиро розкаявся та просив не позбавляти його волі, посилаючись на утримання малолітньої дитини та важку ситуацію в родині. Його адвокат також просив застосувати до нього ст. 75 КК України — звільнення від покарання з випробуванням. Утім суд зазначив, що з огляду на умови воєнного стану та свідому відмову чоловіка захищати країну, підстав для такого рішення немає.

"Йому надали документи для проходження ВЛК. Прийшли двоє лікарів, почали його перевіряти, інших лікарів не було. Він кров на аналіз не здавав. Однак скаржився на біль в коліні. Потім його документи передали до мобілізаційного відділення. Він повідомляв, що за станом здоров`я не може проходити військову службу", — йдеться у матеріалах судової справи.

Суд заслухав свідків із військового комісаріату, лікарів, секретаря ВЛК та посадових осіб, які підтвердили, що медичне обстеження було проведене повноцінно, а рішення про придатність до служби ухвалене відповідно до всіх процедур. Скарг на дії лікарів або заяв на повторний огляд від чоловіка не надходило.

У матеріалах справи також зафіксовано, що обвинувачений був попереджений про кримінальну відповідальність, підписав повістку, пройшов психологічний відбір, не мав обмежень за станом здоров'я, не перебував на обліку у психіатра чи нарколога, був не судимий раніше.

Враховуючи обставини справи, суд визнав, що щире каяття не є підставою для м’якшого покарання, оскільки воно не супроводжувалося спробами виправити ситуацію чи повторно пройти ВЛК, тож чоловік відбуватиме покарання у в'язниці три роки.

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