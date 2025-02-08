Обязанности ТЦК четко изложены в законе, а розыском уклонистов должны заниматься полиция и местные власти, говорят в Минобороны Украины

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Фото: Минобороны Украины

Военные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) выполняют лишь часть задач в рамках мобилизационных мероприятий. Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко определяет ответственность каждого участника мобилизационного процесса.

Об этом в интервью агентству Укринформ заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

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По его словам, ТЦК отвечают за ведение учета мобилизованных граждан и их отбор для пополнения Вооруженных Сил Украины. Однако, полномочия по розыску лиц, уклоняющихся от мобилизации, возложены на местные органы власти и полицию.

"Если военнообязанные граждане Украины во время действия правового режима военного положения не появляются в ТЦК, то обеспечить их доставку должны местные органы власти и полиция. Для этого они наделены достаточными полномочиями", — подчеркнул Гаврилюк.

Кроме того, местные власти обязаны проводить информационную работу среди населения с целью подчеркивания важности защиты страны от агрессии. Генерал-лейтенант напомнил, что человеческий фактор является ключевым в войне, поскольку руководит всеми современными вооружениями и техникой.

"Вы же понимаете, что без мобилизации мы потеряем страну. Сколько бы у нас ни было роботизированных комплексов, средств поражения, вооружения и военной техники, — все это управляется человеком", — отметил военный.

Гаврилюк также обратил внимание на распространение негативной информации о ТЦК и призвал к ее прекращению.

Напомним, мы ранее писали о том, где найти информацию о розыске от ТЦК.

Также мы сообщали о том, что делать военнообязанному, если он был объявлен в розыск.