Гороскоп для женщин 35+ — какие знаки Зодиака получат желаемое до конца зимы 2026

Женщинам 35+ лет, которые родились под этими четырьмя знаками Зодиака, Вселенная дарит особую энергию перемен уже этой зимой. Для этих счастливиц зимний период станет временем, когда легко заметить новые возможности и реализовать самые смелые идеи.

Новини.LIVE рассказывает, женщинам каких знаков Зодиака Вселенная поможет воплощать мечты в реальность до конца зимы.

Телец

Женщины-Тельцы в этом зимнем сезоне могут достичь стабильности в финансах и гармонии в личной жизни. У вас появятся возможности для выгодных проектов и реализации давних планов. Благоприятное время для смены окружения и начала новых полезных знакомств.

Рак

Конец зимы станет временем личных побед. Приблизиться к желаемому помогут теплые встречи, искренние разговоры и новые вдохновляющие знакомства. Вы получите поддержку близких и неожиданные знаки внимания от людей, которые могут изменить вашу жизнь к лучшему.

Дева

Для вас откроются новые горизонты в профессиональной сфере. Зимний период благоприятен для обучения или повышения квалификации. Быстро достичь цели поможет разумное планирование. А еще астрологи советуют не игнорировать интуицию.

Козерог

Вы почувствуете внутреннюю силу и уверенность, что поможет смело двигаться к цели. Эта зима будет благоприятной для реализации личных и профессиональных стремлений, а также для укрепления финансовой стабильности.

