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Главная Праздники Успение Пресвятой Богородицы 2026: трогательные поздравления и открытки

Успение Пресвятой Богородицы 2026: трогательные поздравления и открытки

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 05:04
Успение Пресвятой Богородицы 2026: красивые открытки и трогательные поздравления
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

15 августа верующие в Украине отмечают один из важнейших праздников церковного календаря — Успение Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник также называют Первой Пречистой. Этот день напоминает о завершении земной жизни Девы Марии и ее переходе к вечной жизни рядом с Сыном — Иисусом Христом. В этот праздничный день особенно хочется сказать теплые слова тем, кто дорог сердцу, пожелать мира, Божьей защиты, здоровья и душевного покоя. Искренние поздравления могут стать небольшим, но очень важным знаком внимания для родных, друзей и знакомых.

Новини.LIVE собрали красивые открытки, трогательные поздравления в прозе и стихах, которые помогут поздравить близких с Успением Пресвятой Богородицы 2026 года.

Первая Пречистая 2026: поздравления в стихах на украинском языке

У день Успіння небо сяє,
Молитва лине до небес,
Хай Божа Матір захищає,
Дарує віру для сердець.
Нехай в оселі мир живе,
Любов єднає всю родину,
Хай Бог від лиха вбереже,
Дарує світлу кожну днину.

***

Богородице святая,
Всіх від горя захисти
Захисти та благословляй нас,
І всі помилки прости.
В цей чудовий день Успіння
Хочу я вам побажати
Віри, щастя і прощення
І сім'ю оберігати!

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***

Через Успіння відійшла до Бога
Пречиста Діва, Богородиця Свята.
Вінчалась успіхом земна дорога
Смиренної Раби та Матері Христа.
Ще змалку серце присвятила Богу,
Коли очікуванням жив Єрусалим.
В науці, молитвах, житті простому
Зросла чесніша херувим і серафим.
Але пройшла крізь Її серце зброя
Переживань, страждань та болю за Христа.
Нас всиновила, звідавши смак горя,
Пізнавши гіркоту Господнього Хреста.
Заступницею стала для скорботних,
Їх радістю, опорою в житті земнім
І покровителькою всіх охочих,
Які пішли за Господом шляхом вузьким.

***

Успіння Богородиці — свято,
Що тиху надію несе,
Хай буде добра в житті багато,
А віра крізь бурі веде.
Хай рідні здоровими будуть,
У домі панує тепло,
Нехай усі смутки забудуть,
Щоб щастя у серці жило.

***

У день Успіння побажаю
Любові, злагоди, тепла,
Нехай Марія захищає,
Щоб доля радісна була.
Хай щира віра не згасає,
Надія квітне у серцях,
Господь в дорозі направляє
І береже на всіх шляхах.

С Успением Пресвятой Богородицы: поздравление в прозе с праздником 15 августа

В светлый праздник Успения Пресвятой Богородицы желаю никогда не терять надежды и чаще улыбаться новому дню. Пусть в сердце не остается места для обид и ссор.

***

Пусть даже в непростые времена вас не покидают надежда и душевная сила. Искренне поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы!

***

Поздравляю с Первой Пречистой! Желаю, чтобы никакие жизненные трудности не поколебали вашу веру, внутреннюю силу и уверенность в добре.

***

С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть ваше сердце будет полно доброты и любви, в жизни будет больше счастливых моментов, а рядом останутся искренние и дорогие люди.

***

В этот светлый день желаю вам и вашей семье заступничества и покровительства Пресвятой Богородицы. Пусть она оберегает от всего злого, дарует душевный покой, крепкое здоровье и силы преодолевать испытания.

***

Пусть в вашем доме всегда царят тепло, любовь и Божья благодать. С праздником Успения!

***

Поздравляю со светлым праздником Успения Пресвятой Богородицы! Желаю мира в сердце, мудрости в решениях, терпения в сложные минуты и искреннего взаимопонимания с близкими.

Открытки с праздником Успения Пресвятой Богородицы 2026

Листівки зі святом Успіння Пресвятої Богородиці 2026
Открытки ко Дню Успения Пресвятой Богородицы 2026. Коллаж: Новини.LIVE
З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання у листівках зі святом 15 серпня
Открытки с праздником Успения Пресвятой Богородицы 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Перша Пречиста 2026: привітання
Открытки к празднику Успения Пресвятой Богородицы 2026. Коллаж: Новини.LIVE
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Открытки к празднику Успения Пресвятой Богородицы 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Также предлагаем воспользоваться церковным календарем праздников на август 2026 года, который подскажет, когда и какие религиозные события нас ждут в последний месяц лета.

Успение Пресвятой Богородицы поздравления с праздником открытки к празднику
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур

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