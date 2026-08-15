Успение Пресвятой Богородицы 2026: красивые открытки и трогательные поздравления

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

15 августа верующие в Украине отмечают один из важнейших праздников церковного календаря — Успение Пресвятой Богородицы. В народе этот праздник также называют Первой Пречистой. Этот день напоминает о завершении земной жизни Девы Марии и ее переходе к вечной жизни рядом с Сыном — Иисусом Христом. В этот праздничный день особенно хочется сказать теплые слова тем, кто дорог сердцу, пожелать мира, Божьей защиты, здоровья и душевного покоя. Искренние поздравления могут стать небольшим, но очень важным знаком внимания для родных, друзей и знакомых.

Новини.LIVE собрали красивые открытки, трогательные поздравления в прозе и стихах, которые помогут поздравить близких с Успением Пресвятой Богородицы 2026 года.

Первая Пречистая 2026: поздравления в стихах на украинском языке

У день Успіння небо сяє,

Молитва лине до небес,

Хай Божа Матір захищає,

Дарує віру для сердець.

Нехай в оселі мир живе,

Любов єднає всю родину,

Хай Бог від лиха вбереже,

Дарує світлу кожну днину.

***

Богородице святая,

Всіх від горя захисти

Захисти та благословляй нас,

І всі помилки прости.

В цей чудовий день Успіння

Хочу я вам побажати

Віри, щастя і прощення

І сім'ю оберігати!

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***

Через Успіння відійшла до Бога

Пречиста Діва, Богородиця Свята.

Вінчалась успіхом земна дорога

Смиренної Раби та Матері Христа.

Ще змалку серце присвятила Богу,

Коли очікуванням жив Єрусалим.

В науці, молитвах, житті простому

Зросла чесніша херувим і серафим.

Але пройшла крізь Її серце зброя

Переживань, страждань та болю за Христа.

Нас всиновила, звідавши смак горя,

Пізнавши гіркоту Господнього Хреста.

Заступницею стала для скорботних,

Їх радістю, опорою в житті земнім

І покровителькою всіх охочих,

Які пішли за Господом шляхом вузьким.

***

Успіння Богородиці — свято,

Що тиху надію несе,

Хай буде добра в житті багато,

А віра крізь бурі веде.

Хай рідні здоровими будуть,

У домі панує тепло,

Нехай усі смутки забудуть,

Щоб щастя у серці жило.

***

У день Успіння побажаю

Любові, злагоди, тепла,

Нехай Марія захищає,

Щоб доля радісна була.

Хай щира віра не згасає,

Надія квітне у серцях,

Господь в дорозі направляє

І береже на всіх шляхах.

С Успением Пресвятой Богородицы: поздравление в прозе с праздником 15 августа

В светлый праздник Успения Пресвятой Богородицы желаю никогда не терять надежды и чаще улыбаться новому дню. Пусть в сердце не остается места для обид и ссор.

***

Пусть даже в непростые времена вас не покидают надежда и душевная сила. Искренне поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы!

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Поздравляю с Первой Пречистой! Желаю, чтобы никакие жизненные трудности не поколебали вашу веру, внутреннюю силу и уверенность в добре.

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С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть ваше сердце будет полно доброты и любви, в жизни будет больше счастливых моментов, а рядом останутся искренние и дорогие люди.

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В этот светлый день желаю вам и вашей семье заступничества и покровительства Пресвятой Богородицы. Пусть она оберегает от всего злого, дарует душевный покой, крепкое здоровье и силы преодолевать испытания.

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Пусть в вашем доме всегда царят тепло, любовь и Божья благодать. С праздником Успения!

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Поздравляю со светлым праздником Успения Пресвятой Богородицы! Желаю мира в сердце, мудрости в решениях, терпения в сложные минуты и искреннего взаимопонимания с близкими.

Открытки с праздником Успения Пресвятой Богородицы 2026

Открытки ко Дню Успения Пресвятой Богородицы 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с праздником Успения Пресвятой Богородицы 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки к празднику Успения Пресвятой Богородицы 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки к празднику Успения Пресвятой Богородицы 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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