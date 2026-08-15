З Успінням Пресвятої Богородиці 2026: красиві листівки і зворушливі привітання

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Віряни в Україні 15 серпня відзначають одне з найважливіших свят у церковному календарі — Успіння Пресвятої Богородиці. У народі свято також називають Першою Пречистою. Цей день нагадує про завершення земного життя Діви Марії та її перехід до вічного життя поруч із Сином — Ісусом Христом. У цю святкову дату особливо хочеться сказати теплі слова тим, хто дорогий серцю, побажати миру, Божого захисту, здоров'я та душевного спокою. Щирі привітання можуть стати маленьким, але дуже важливим знаком уваги для рідних, друзів і знайомих.

Новини.LIVE зібрали красиві листівки, зворушливі привітання у прозі та віршах, які допоможуть привітати близьких з Успінням Пресвятої Богородиці 2026.

Перша Пречиста 2026: привітання у віршах українською мовою

У день Успіння небо сяє,

Молитва лине до небес,

Хай Божа Матір захищає,

Дарує віру для сердець.

Нехай в оселі мир живе,

Любов єднає всю родину,

Хай Бог від лиха вбереже,

Дарує світлу кожну днину.

***

Богородице святая,

Всіх від горя захисти

Захисти та благословляй нас,

І всі помилки прости.

В цей чудовий день Успіння

Хочу я вам побажати

Віри, щастя і прощення

І сім'ю оберігати!

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***

Через Успіння відійшла до Бога

Пречиста Діва, Богородиця Свята.

Вінчалась успіхом земна дорога

Смиренної Раби та Матері Христа.

Ще змалку серце присвятила Богу,

Коли очікуванням жив Єрусалим.

В науці, молитвах, житті простому

Зросла чесніша херувим і серафим.

Але пройшла крізь Її серце зброя

Переживань, страждань та болю за Христа.

Нас всиновила, звідавши смак горя,

Пізнавши гіркоту Господнього Хреста.

Заступницею стала для скорботних,

Їх радістю, опорою в житті земнім

І покровителькою всіх охочих,

Які пішли за Господом шляхом вузьким.

***

Успіння Богородиці — свято,

Що тиху надію несе,

Хай буде добра в житті багато,

А віра крізь бурі веде.

Хай рідні здоровими будуть,

У домі панує тепло,

Нехай усі смутки забудуть,

Щоб щастя у серці жило.

***

У день Успіння побажаю

Любові, злагоди, тепла,

Нехай Марія захищає,

Щоб доля радісна була.

Хай щира віра не згасає,

Надія квітне у серцях,

Господь в дорозі направляє

І береже на всіх шляхах.

З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання у прозі зі святом 15 серпня

У світле свято Успіння Пресвятої Богородиці бажаю ніколи не втрачати надії та частіше усміхатися новому дню. Нехай у серці не залишається місця для образ і сварок.

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Хай навіть у непрості часи вас не залишають надія і душевна сила. Щиро вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці!

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Вітаю з Першою Пречистою! Бажаю, щоб жодні життєві труднощі не похитнули вашу віру, внутрішню силу та впевненість у добрі.

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З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай ваше серце буде сповнене доброти й любові, у житті буде більше щасливих моментів, а поруч залишаються щирі та дорогі люди.

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У цей світлий день бажаю вам і вашій родині заступництва та опіки Пресвятої Богородиці. Нехай вона береже від усього лихого, дарує душевний спокій, міцне здоров'я та сили долати випробування.

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Хай у вашій оселі завжди панують тепло, любов і Божа благодать. Зі святом Успіння!

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Вітаю зі світлим святом Першою Пречистою! Бажаю миру в серці, мудрості у рішеннях, терпіння у складні хвилини та щирого взаєморозуміння з близькими.

Листівки зі святом Успіння Пресвятої Богородиці 2026

Листівки зі святом Успіння Пресвятої Богородиці 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки зі святом Успіння Пресвятої Богородиці 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки зі святом Успіння Пресвятої Богородиці 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки зі святом Успіння Пресвятої Богородиці 2026. Колаж: Новини.LIVE

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