У каких знаков Зодиака будут проблемы до конца апреля 2025 — Таро прогноз

Человек, который держит карту Таро из колоды. Фото: Freepik

Представителям нескольких знаков зодиакального созвездия до конца апреля этого года будет нелегко. Тарологи рассказали, у каких знаков Зодиака возникнут проблемы как в личном, так и профессиональном плане, до конца этого месяца.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Близнецы — карта Таро "Десятка Мечей"

Представителям этого зодиакального знака придется в который раз пережить прошлую драму и завершить дело, которое они давно начали, но никак не могут закончить. Люди под этим знаком Зодиака будут разъярены тем, что им нужно исправлять старые ошибки.

Однако, тарологи говорят, что настало время раз и навсегда изменить свою жизнь в позитивное русло. И если Близнецам нужно принять какое-то решение, то им лучше доверять логике, чем интуиции.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Рак — карта Таро "Умеренность"

До конца апреля в жизни представителей этого знака Зодиака наступит настоящая гармония и баланс. Тарологи рекомендуют людям под этим знаком Зодиака прислушиваться к своим внутренним убеждениям и стараться избегать крайностей в жизни.

Однако, до конца месяца личная жизнь Раков наложится на профессиональную, из-за чего у них могут быть конфликты с сотрудниками по пустякам или даже нервные срывы.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Дева — карта Таро "Отшельник"

Представителям этого знака Зодиака до конца месяца стоит обратить внимание на себя и свои внутренние блоки. Эта карта Таро сулит людям под этим знаком неприятности в отношениях с родственниками или определенные задержки на месте их работы.

Тарологи говорят, что эта карта предупреждает о проблемах, которые сначала будут небольшими, а потом станут настоящей бедой.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец — карта Таро "Паж Мечей"

Людям, рожденным под этим знаком Зодиака, стоит быть осторожными со словами. Тарологи рекомендуют представителям Стрельца общаться только с теми людьми, которые проверены годами на доверие и точно не раскроют их тайны.

Даже близкие люди могут неверно воспринять слова Стрельцов, поэтому возникнет ссора.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта Таро "Маг"

Эта карта Таро указывает на слабости представителей этого знака Зодиака, которые сейчас будут на первом плане. У Козерогов на работе может возникнуть неприятная ситуация, где их могут обвинить в злоупотреблении полномочиями и эгоизме.

Однако, тарологи говорят, что эти люди самостоятельно решают, идти ли им к целям, или пытаться понравиться окружающим.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

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