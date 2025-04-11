Розовое полнолуние 13 апреля 2025 — какие три знака Зодиака окажутся в центре перемен

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 13 апреля нас ждет особое Розовое полнолуние в знаке Весов. Астрологи уверяют, это мощное энергетическое событие способно повлиять на ход нашей жизни. В это время эмоции могут обостриться, а сердце — требовать честных ответов. Именно в этот период некоторые знаки Зодиака окажутся в настоящем водовороте событий. Вселенная будет подталкивать их к действию и делать особые сюрпризы.

Кто из представителей зодиакального круга в полнолуние 13 апреля окажется в эпицентре перемен, читайте далее в астрологическом прогнозе.

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Овен

Энергия полнолуния заставит Овнов пересмотреть партнерства и отношения, это будет касаться как деловой сферы, так и личной жизни. В воскресенье, 13 апреля, вас ждет тяжелое осознание — не все рядом с вами должны быть с вами и дальше. Астрологи предупреждают, что ключевым будет выбор — ради себя или в угоду другим. Ожидаются важные переговоры, прозрения и решения, которые будут формировать ваше "завтра". Вы — на старте нового витка жизни, поэтому будьте отважными и сильными.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Рак

Для Раков Розовая полная Луна принесет волну семейных и эмоциональных изменений. Это тот момент, когда дом, корни, прошлое становятся ареной переосмысления. 13 апреля вы можете внезапно понять, чего вам не хватает для настоящего ощущения безопасности. Астрологи советуют слушать сердце и не пренебрегать интуицией — она подскажет, куда двигаться. Возможны новости из прошлого, изменение жилищных условий или внутреннее решение о важном шаге в жизни. Пришло время строить то, что будет служить вам, а не наоборот.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Скорпион

Это полнолуние 13 апреля буквально подсветит все то, что Скорпионы пытались скрыть — даже от самих себя. Старые обиды, глубокие страхи, незавершенные дела — все всплывет на поверхность, но не для того, чтобы вас сломать, а чтобы наконец-то освободить. Это будет день правды и прощения. Астрологи советуют не убегать от чувств, а погрузиться в них — именно там вы найдете силу. Возможна перемена в отношениях или неожиданный разговор, который расставит все на свои места. Внутренний слом приведет к исцелению.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, кто из знаков Зодиака получит особое послание от Вселенной в полнолуние 13 апреля.

Напомним, мы писали, кому из знаков Зодиака повезет встретить настоящую любовь в Розовое полнолуние.

Также предлагаем вам узнать, каким знакам Зодиака в апреле ждать неисчерпаемого вдохновения.