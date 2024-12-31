Какие знаки Зодиака разойдутся с любимыми в начале 2025 года — Таро гороскоп

Женщина, которая делает расклад на картах Таро. Фото: Freepik

Для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия начало 2025 года станет настоящим испытанием в личной жизни. Тарологи рассказали, какие три знака Зодиака могут разойтись со своими вторыми половинками в начале года Зеленой Деревянной Змеи.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Начало следующего года станет для некоторых знаков Зодиака решающим в сфере личной жизни. Тарологи рассказали, кому мистические карты Таро обещают завершение отношений с любимыми людьми в 2025 году.

Знаки Зодиака, которым Таро обещает разрыв отношений в начале 2025 года

Овен

В следующем году многие представители этого зодиакального знака разорвут отношения со своими любимыми людьми. Вероятно, Овнов в начале 2025 года ждет настоящая "война" с бывшими. Тех, кто не женат, следующий год может заставить почувствовать определенное одиночество в партнерстве.

Тарологи говорят, что людям под этим знаком Зодиака придется многое переосмыслить. Причем, речь идет не только о поведении, но и об оценке отношения к самим себе.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Pinterest

Дева

Для людей, рожденных под этим знаком Зодиака, следующий год окажется далеко не перспективным в личной жизни. Тарологи утверждают, что в 2025 году представители этого зодиакального знака могут разорвать отношения со вторыми половинками и развестись с любимыми.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Pinterest

Скорпион

В сфере любви у представителей этого зодиакального знака тоже все довольно прохладно. Знакомства с новыми людьми могут огорчить и не принесут той стабильности, которую так хочется Скорпионам. А те, у кого есть отношения, могут из них выйти.

Однако, тарологи говорят, что все это к лучшему, но с эмоциональными Скорпионами это будет нелегко.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: УНИАН

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