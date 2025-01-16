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Три знака Зодиака поссорятся с окружающими до 31 января по Таро

16 января 2025 03:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Каким знакам Зодиака будет трудно до 31 января 2025 — Таро прогноз
Таролог, которая гадает на картах. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Представителям трех знаков зодиакального круга будет несладко до 31 января 2025 года. Тарологи сделали расклад на картах и рассказали, на пути каких знаков Зодиака будут проблемы в общении до конца первого месяца года Зеленой Деревянной Змеи.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Рак — карта Таро "Луна"

В делах представителей этого зодиакального знака до 31 января будут определенные трудности, которые будут связаны с работой, а затем перерастут в проблемы в личной жизни. Но тарологи рекомендуют этим людям довериться интуиции и подумать несколько раз прежде, чем принимать какое-то решение.

Однако, Вселенная посылает Ракам знаки, которые нужно рассмотреть и правильно интерпретировать.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Дева — карта Таро "Тройка Мечей"

Эта тарологическая карта указывает на трудности в общении, которые превратятся в конфликты и недоразумения. Но представителям этого знака тарологические карты советуют избегать конфликтов, ведь период до 31 января считается благоприятным для анализа своего окружения.

Вероятно, в жизни людей под знаком Дева появятся завистники и недоброжелательные люди, но от них стоит как можно быстрее избавляться.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы — карта Таро "Повешенный"

Представителям этого зодиакального знака до 31 января на пути могут встретиться довольно скользкие люди, которые могут их обмануть. Поэтому тарологи рекомендуют этим людям быть осторожными и внимательными к деталям. К тому же, Рыбам стоит пересмотреть свое окружение и проанализировать, действительно ли возле них хорошие люди.

К тому же, тарологи советуют быть особенно внимательными во время подписания важных документов.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, у каких знаков Зодиака изменится жизнь до конца зимы 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, каким знакам Зодиака не повезет с деньгами в 2025 году по Таро.

Также мы сообщали о том, каким знакам Зодиака больше всего не повезет в 2025 году по Таро.

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02:12 Сколько людей возвращено из плена РФ в 2024 году — инфографика

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