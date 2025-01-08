Каким знакам Зодиака надо быть осторожными до 12 января 2025 — Таро прогноз

Таролог, которая делает расклад на картах. Фото: Freepik

Представителям трех знаков зодиакального круга мистические карты Таро рекомендуют быть внимательными до 12 января 2025 года. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака стоит быть осторожными в ближайшие дни до воскресенья, 12 января.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которым стоит быть осторожными до воскресенья, 12 января

Рак — карта Таро "Луна"

Людям, которые родились в период с 21 июня по 22 июля, стоит быть осторожными во время принятия решений. Возможно, на пути представителей этого зодиакального знака появятся скрытые аспекты, причем, это будет довольно неожиданно.

Тарологи рекомендуют людям под этим знаком Зодиака прислушиваться к собственной интуиции, чтобы не попасть на ловушки. В конце недели на пути людей под знаком Рак откроются новые возможности.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Дева — карта Таро "Верховная Жрица"

Представителям этого зодиакального знака стоит погрузиться в самих себя и прислушаться к тому, что им говорит их внутренний голос. Тарологическая карта "Верховная Жрица" говорит, что эта неделя считается благоприятной для того, чтобы чему-то научиться и получить новые знания.

Тарологи рекомендуют людям, которые родились в период с 23 августа до 22 сентября, не делать каких-то поспешных выводов и хранить тайны.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец — карта Таро "Колесо Фортуны"

Для представителей этого знака зодиакального круга текущий период будет неделей настоящих перемен в жизни. События в жизни Стрельцов будут разворачиваться довольно быстро, но представителям этого знака стоит быть осторожными и подготовиться к неожиданным поворотам.

Тарологи говорят, что люди, рожденные в период с 22 ноября по 21 декабря, могут добиться успеха в ситуациях, которые казались до этого абсолютно безнадежными.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

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