Яким знакам Зодіаку треба бути обережними до 12 січня 2025 — Таро прогноз

Тарологиня, яка робить розклад на картах. Фото: Freepik

Представникам трьох знаків зодіакального кола містичні карти Таро рекомендують бути уважними до 12 січня 2025 року. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку варто бути обережними найближчими днями до неділі, 12 січня.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, яким варто бути обережними до неділі, 12 січня

Рак — карта Таро "Місяць"

Людям, які народилися в період з 21 червня до 22 липня, варто бути обережними під час прийняття рішень. Можливо, на шляху представників цього зодіакального знаку з’являться приховані аспекти, причому, це буде доволі неочікувано.

Тарологи рекомендують людям під цим знаком Зодіаку дослухатися до власної інтуїції, щоб не потрапити на пастки. Наприкінці тижня на шляху людей під знаком Рак відкриються нові можливості.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Діва — карта Таро "Верховна Жриця"

Представникам цього зодіакального знаку варто зануритися в самих себе і дослухатися до того, що їм говорить їхній внутрішній голос. Тарологічна карта "Верховна Жриця" каже, що цей тиждень вважається сприятливим для того, щоб чомусь навчитися і отримати нові знання.

Тарологи рекомендують людям, які народилися в період з 23 серпня до 22 вересня, не робити якихось поспішних висновків і зберігати таємниці.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець — карта Таро "Колесо Фортуни"

Для представників цього знаку зодіакального кола поточний період буде тижнем справжніх змін у житті. Події у житті Стрільців будуть розгортатися доволі швидко, але представникам цього знаку варто бути обережними і підготуватися до неочікуваних поворотів.

Тарологи кажуть, що люди, народжені в період з 22 листопада до 21 грудня, можуть досягти успіху в ситуаціях, які здавалися до цього абсолютно безнадійними.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

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