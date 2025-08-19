Видео
Три китайских знака Зодиака осуществят мечты уже на этой неделе

Три китайских знака Зодиака осуществят мечты уже на этой неделе

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 12:01
Китайский гороскоп на неделю — какие знаки Зодиака исполнят мечты с 19 по 24 августа
Китайский гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Китайский гороскоп на неделю с 19 по 24 августа обещает настоящий прорыв нескольким знакам Зодиака. Их ждут перемены, которые перевернут жизнь в лучшую сторону: мечты, долго казавшиеся недостижимыми, станут реальностью. Этот период будет особенным временем, когда желания встретятся с удачей, а планы — с конкретными шансами на успех.

Кто из китайских знаков Зодиака осуществит самые заветные мечты уже на этой неделе с 19 по 24 августа — узнавайте в прогнозе Новини.LIVE.

Крыса

С 19 по 24 августа вы получите шанс реализовать то, что долго откладывали. Это может быть как профессиональный прорыв, так и личное решение, которое принесет внутреннюю гармонию. Изменения коснутся финансовой сферы: возможны новые источники прибыли или выгодные предложения. Доверяйте интуиции и не бойтесь делать шаг в неизвестное — именно там ждет успех.

Дракон

Драконам повезет получить поддержку со стороны влиятельных людей. Ваши мечты, казавшиеся далекими, неожиданно приблизятся благодаря новым знакомствам или открытым дверям. Не упускайте возможности заявить о своих талантах. Изменения в вашей жизни будут настолько яркими, что вы сами удивитесь скорости их развития. Не медлите, действуйте смело, ведь Вселенная сейчас на вашей стороне.

Лошадь

Вы почувствуете, что время долгих ожиданий завершилось. Уже на этой неделе вы можете осуществить самые заветные мечты — от путешествий до личных отношений. Китайский гороскоп прогнозирует, что период с 19 по 24 августа станет для вас переломным: старые проблемы уйдут в прошлое, зато придут новые перспективы. Перемены принесут легкость и ощущение свободы. Не переживайте по мелочам, лучше сосредоточьтесь на больших целях — и они осуществятся быстрее, чем вы думаете.

прогнозы Астрология знаки Зодиака мечты китайский гороскоп
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
