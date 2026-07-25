Таро пророчит романтику трем знакам Зодиака в последние выходные июля 2026

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Мира Ориони Редактор

Последние выходные июля 2026 отличаются особой энергетикой. После завершения ретроградного Меркурия и начала сезона Льва в жизнь возвращаются позитив и ощущение легкости. Карты Таро назвали знаки Зодиака, для которых наступает еще и время романтики и любви.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывают, кому Таро предсказывают незабываемые моменты в эти выходные.

Рак — карта Таро "Звезда"

"Звезда" говорит вам о надежде и эмоциональном исцелении. Последние выходные июля принесут вам особое ощущение легкости. Одинокие Раки могут неожиданно познакомиться с человеком, рядом с которым будут чувствовать себя спокойно и естественно. Тем, у кого уже есть пара, стоит больше доверять своим чувствам и не бояться говорить о будущем.

Лев — карта Таро "Шестерка Жезлов"

Вам выпала "Шестерка Жезлов", которая говорит об успехе и восхищении со стороны окружающих. В сезон Льва ваша природная харизма становится особенно заметной, поэтому шанс оказаться в центре внимания резко возрастает. Если вы одиноки, не удивляйтесь, когда кто-то сделает первый шаг навстречу или открыто проявит симпатию. У тех, кто находится в отношениях, выходные могут пройти под знаком комплиментов, романтических свиданий или приятных неожиданностей.

Весы — карта Таро "Справедливость"

"Справедливость" обещает вам в эту субботу и воскресенье искренние разговоры и неожиданные признания. Вы можете окончательно понять, чего на самом деле хотите от отношений. Для кого-то это станет началом нового романа, а для кого-то — моментом, когда взаимные чувства наконец будут озвучены. Не стоит жертвовать собственным счастьем только для того, чтобы угодить другим.

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