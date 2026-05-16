Таро-гороскоп на выходные 16-17 мая 2026: знаки Зодиака, которым повезет

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Выходные 16-17 мая будут особенными, ведь в субботу наступает новолуние в Тельце — период мощной перезагрузки, когда Вселенная откроет двери к позитивным изменениям. Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которые будут сиять в этот период. Удача будет сопровождать их во всех делах.

Новини.LIVE рассказывает, кому повезет больше всего и чего ожидать от этих выходных.

Телец — карта Таро "Туз Пентаклей"

"Туз Пентаклей" обещает вам позитивные изменения в сфере финансов. Возможны новый доход, предложение или идея. В эти дни вам стоит внимательно относиться к разговорам о деньгах, работе или инвестициях — даже случайная информация может стать важной.

Дева — карта Таро "Солнце"

Для вас выходные 16-17 мая принесут ощущение легкости, радости и внутреннего подъема. "Солнце" говорит об успехе и приятных эмоциях. Вы можете получить хорошую новость, поддержку от важного человека или результат, которого давно ждали. Это время, когда стоит быть максимально активными и не прятаться от людей.

Скорпион — карта Таро "Колесо Фортуны"

Эти выходные для вас могут стать моментом резкого поворота событий. "Колесо Фортуны" указывает на неожиданный шанс, изменение ситуации или судьбоносный случай. В этот раз выиграете, если позволите событиям разворачиваться естественно.

Рак — карта Таро "Императрица"

Для вас выходные будут теплыми, стабильными и наполненными приятными событиями. "Императрица" говорит о комфорте и развитии во всех сферах жизни. Это хорошее время для семьи, дома, заботы о себе и финансового укрепления. Вы можете получить приятный подарок судьбы. Важно позволить себе отдых, ведь в покое придут лучшие идеи.

Козерог — карта Таро "Король Пентаклей"

Ваши выходные пройдут под знаком стабильности и уверенности в будущем. "Король Пентаклей" говорит об укреплении позиций. Это хорошее время для планирования бюджета, крупных покупок. Вы можете получить поддержку от человека, который имеет влияние или ресурсы.

