Финансовый гороскоп по Таро на неделю 18-24 мая 2026: кому повезет

Мистические карты Таро определили знаки Зодиака, которым откроется мощный финансовый портал уже на этой неделе с 18 по 24 мая. После новолуния в Тельце, которое состоялось 16 мая, энергия изобилия для этих счастливчиков лишь набирает обороты. Идет время денежных перемен, новых предложений и уникальных шансов.

Овен — карта Таро "Туз пентаклей"

На этой неделе вы можете получить дополнительный заработок. Но важно реагировать на возможности быстро и уверенно. Внимательно проверяйте детали документов и финансовых договоренностей.

Телец — карта Таро "Императрица"

После новолуния в вашем знаке финансовая энергия буквально работает на вас. "Императрица" говорит о периоде стабильного роста дохода и приятных денежных новостей. Не экономьте на том, что помогает вам развиваться.

Лев — карта Таро "Колесо фортуны"

Вас ждет резкий поворот к лучшему. То, что долго не двигалось, наконец-то начнет приносить результат. "Колесо фортуны" показывает удачу в переговорах, возвращение упущенных возможностей или знакомство с человеком, который поможет увеличить доход. Соглашайтесь на новые знакомства и деловые встречи.

Дева — карта Таро "Шестерка пентаклей"

"Шестерка пентаклей" обещает вам заслуженную финансовую поддержку. Это может быть помощь влиятельного человека, бонус, выгодная скидка или шанс получить больше, чем вы ожидали. На работе ваши усилия наконец-то заметят. Не бойтесь прямо говорить о своей ценности.

Скорпион — карта Таро "Маг"

На этой неделе деньги буквально в ваших руках. Ваши навыки могут начать приносить больше прибыли, если вы проявите инициативу. Это отличное время для запуска личного проекта, поиска новых клиентов или переговоров о более высокой оплате. Не ждите идеального момента.

Водолей — карта Таро "Десятка пентаклей"

Одна из самых сильных финансовых карт Таро обещает вам большой результат. Это может быть прибыльная сделка, успешное завершение важного дела или стабильность, к которой вы давно стремились. Неделя благоприятна для крупных покупок, инвестиций и семейных финансовых решений. Думайте стратегически.

