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Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

5 января 2025 03:59
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Восточный гороскоп для всех знаков - точный прогноз на 2025 год
Змея. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Уже 29 января по китайскому календарю начнется 2025 год Деревянной Змеи, которая является символом мудрости, трансформации и глубокой интуиции. Он обещает быть насыщенным событиями и возможностями для самореализации.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, чего стоит ожидать каждому из знаков китайского Зодиака в 2025 году.

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Выберите ваш знак по китайскому гороскопу:

  • Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
  • Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
  • Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
  • Кролик (Кот) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
  • Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
  • Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
  • Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
  • Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)
  • Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)
  • Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)
  • Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2030)
  • Свинья (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2031)

Китайский гороскоп на 2025 год для всех знаков восточного календаря

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Крыс ждет год, богатый на новые возможности в карьере. Ваша стратегическая натура поможет вам достичь больших успехов, если вы будете действовать решительно. Личная жизнь также принесет гармонию, особенно если вы научитесь делиться своими чувствами.

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков - Крыса
Китайский гороскоп для Крысы. Фото: pixabay.com

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Быки могут ощутить некоторую напряженность в начале года, но терпение и настойчивость принесут свои плоды. 2025 год благоприятен для расширения вашего бизнеса или укрепления финансовой стабильности.

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков - Бык
Китайский гороскоп для Быка. Фото: freepik.com

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Для Тигров 2025 год будет временем перемен и новых начинаний. Вы можете получить шанс сменить работу или переехать. В отношениях вас ждет романтика и гармония. Будьте готовы к неожиданным вызовам и принимайте их как возможность.

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков - Тигр
Китайский гороскоп для Тигра. Фото: google.com

Кролик  (Кот) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Кроликов ждет спокойный и стабильный год. Это время идеально подходит для размышлений, обучения и укрепления семейных связей. В финансовой сфере вас ожидает стабильность. Используйте этот год для саморазвития.

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков - Кролик
Китайский гороскоп для Кролика. Фото: google.com

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Драконы почувствуют прилив энергии и вдохновения. Это год больших возможностей, особенно в творчестве и карьере. Ваше лидерство поможет вам добиться успеха. Действуйте смело, но избегайте конфликтов.

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков - Дракон
Китайский гороскоп для Дракона. Фото: freepik.com

Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Змеи, будучи главным знаком года, почувствуют поддержку звезд во всех сферах жизни. Это отличное время для духовного роста, профессионального развития и укрепления отношений. Используйте свою интуицию для принятия важных решений.

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков - Змея
Китайский гороскоп для Змеи. Фото: freepik.com

Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Лошадям следует ожидать много перемен, особенно в сфере работы. Год благоприятен для путешествий и налаживания новых контактов. В отношениях стоит проявить терпение. Расставляйте приоритеты и не бойтесь экспериментировать.

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков - Лошадь
Китайский гороскоп для Лошади. Фото: freepik.com

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Для Коз 2025 год будет периодом гармонии и роста. Вы сможете реализовать давно желанные проекты. В финансах ожидается стабильность. Сосредоточьтесь на построении долгосрочных планов.

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков - Коза
Китайский гороскоп для Козы. Фото: freepik.com

Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Обезьяны могут столкнуться с новыми вызовами, которые помогут им раскрыть свой потенциал. 2025 год благоприятен для обучения и развития. Будьте гибкими и открытыми к новым возможностям.

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков - Обезьяна
Китайский гороскоп для Обезьяны. Фото: freepik.com

Овен (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Овнам следует ожидать год, полный возможностей для профессионального роста. Вы сможете достичь больших успехов благодаря своему трудолюбию. Проявляйте инициативу, но избегайте перегрузки.

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков - Петух
Китайский гороскоп для Петуха. Фото: freepik.com

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2030)

Для Собак 2025 год станет периодом стабильности и гармонии. Вы сможете укрепить свои отношения и обрести баланс в жизни. Сосредоточьтесь на своем здоровье и эмоциональном благополучии.

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков - Собака
Китайский гороскоп для Собаки. Фото: freepik.com

Свинья (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2031)

Для Собак 2025 год станет периодом стабильности и гармонии. Вы сможете укрепить свои отношения и найти баланс в жизни. Сосредоточьтесь на своем здоровье и эмоциональном благополучии.

Китайский гороскоп на 2025 год Змеи для всех знаков - Свинья
Китайский гороскоп для Свиньи. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака следует позаботиться о своем здоровье'я в январе 2025 года.

Также узнайте, каким знакам Зодиака карты Таро сулят счастье в новом году.

гороскоп прогнозы предсказания Новый год 2025 Зеленая Деревянная Змея

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