Восточный гороскоп для всех знаков - точный прогноз на 2025 год

Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея
Уже 29 января по китайскому календарю начнется 2025 год Деревянной Змеи, которая является символом мудрости, трансформации и глубокой интуиции. Он обещает быть насыщенным событиями и возможностями для самореализации.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, чего стоит ожидать каждому из знаков китайского Зодиака в 2025 году.
Выберите ваш знак по китайскому гороскопу:
- Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
- Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
- Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
- Кролик (Кот) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
- Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
- Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
- Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
- Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)
- Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)
- Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)
- Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2030)
- Свинья (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2031)
Китайский гороскоп на 2025 год для всех знаков восточного календаря
Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Крыс ждет год, богатый на новые возможности в карьере. Ваша стратегическая натура поможет вам достичь больших успехов, если вы будете действовать решительно. Личная жизнь также принесет гармонию, особенно если вы научитесь делиться своими чувствами.
Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Быки могут ощутить некоторую напряженность в начале года, но терпение и настойчивость принесут свои плоды. 2025 год благоприятен для расширения вашего бизнеса или укрепления финансовой стабильности.
Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Для Тигров 2025 год будет временем перемен и новых начинаний. Вы можете получить шанс сменить работу или переехать. В отношениях вас ждет романтика и гармония. Будьте готовы к неожиданным вызовам и принимайте их как возможность.
Кролик (Кот) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Кроликов ждет спокойный и стабильный год. Это время идеально подходит для размышлений, обучения и укрепления семейных связей. В финансовой сфере вас ожидает стабильность. Используйте этот год для саморазвития.
Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Драконы почувствуют прилив энергии и вдохновения. Это год больших возможностей, особенно в творчестве и карьере. Ваше лидерство поможет вам добиться успеха. Действуйте смело, но избегайте конфликтов.
Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
Змеи, будучи главным знаком года, почувствуют поддержку звезд во всех сферах жизни. Это отличное время для духовного роста, профессионального развития и укрепления отношений. Используйте свою интуицию для принятия важных решений.
Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
Лошадям следует ожидать много перемен, особенно в сфере работы. Год благоприятен для путешествий и налаживания новых контактов. В отношениях стоит проявить терпение. Расставляйте приоритеты и не бойтесь экспериментировать.
Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)
Для Коз 2025 год будет периодом гармонии и роста. Вы сможете реализовать давно желанные проекты. В финансах ожидается стабильность. Сосредоточьтесь на построении долгосрочных планов.
Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)
Обезьяны могут столкнуться с новыми вызовами, которые помогут им раскрыть свой потенциал. 2025 год благоприятен для обучения и развития. Будьте гибкими и открытыми к новым возможностям.
Овен (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)
Овнам следует ожидать год, полный возможностей для профессионального роста. Вы сможете достичь больших успехов благодаря своему трудолюбию. Проявляйте инициативу, но избегайте перегрузки.
Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2030)
Для Собак 2025 год станет периодом стабильности и гармонии. Вы сможете укрепить свои отношения и обрести баланс в жизни. Сосредоточьтесь на своем здоровье и эмоциональном благополучии.
Свинья (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2031)
Для Собак 2025 год станет периодом стабильности и гармонии. Вы сможете укрепить свои отношения и найти баланс в жизни. Сосредоточьтесь на своем здоровье и эмоциональном благополучии.
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