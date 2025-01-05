Східний гороскоп для усіх знаків - точний прогноз на 2025 рік

Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія
Вже 29 січня за китайським календарем розпочнеться 2025 рік Дерев'яної Змії, яка є символом мудрості, трансформації та глибокої інтуїції. Він обіцяє бути насиченим подіями та можливостями для самореалізації.
Редакція Новини.LIVE розповідає, чого варто очікувати кожному зі знаків китайського Зодіаку у 2025 році.
Оберіть ваш знак за китайським гороскопом:
- Щур (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
- Бик (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
- Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
- Кролик (Кіт) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
- Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
- Змія (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
- Кінь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
- Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)
- Мавпа (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)
- Півень (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)
- Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2030)
- Свиня (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2031)
Китайський гороскоп на 2025 рік для всіх знаків східного календаря
Щур (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Щурів чекає рік, багатий на нові можливості у кар'єрі. Ваша стратегічна натура допоможе вам досягти великих успіхів, якщо ви будете діяти рішуче. Особисте життя також принесе гармонію, особливо якщо ви навчитеся ділитися своїми почуттями.
Бик (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Бики можуть відчути деяку напруженість на початку року, але терпіння і наполегливість принесуть свої плоди. 2025 рік сприятливий для розширення вашого бізнесу або зміцнення фінансової стабільності.
Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Для Тигрів 2025 рік буде часом змін і нових починань. Ви можете отримати шанс змінити роботу або переїхати. У стосунках на вас чекає романтика й гармонія. Будьте готові до несподіваних викликів і приймайте їх як можливість.
Кролик (Кіт) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Кроликів чекає спокійний і стабільний рік. Цей час ідеально підходить для роздумів, навчання та зміцнення сімейних зв'язків. У фінансовій сфері вас очікує стабільність. Використовуйте цей рік для саморозвитку.
Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Дракони відчують приплив енергії й натхнення. Це рік великих можливостей, особливо у творчості та кар'єрі. Ваше лідерство допоможе вам досягти успіху. Дійте сміливо, але уникайте конфліктів.
Змія (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
Прогноз: Змії, будучи головним знаком року, відчують підтримку зірок у всіх сферах життя. Це чудовий час для духовного зростання, професійного розвитку і зміцнення стосунків. Використовуйте свою інтуїцію для прийняття важливих рішень.
Кінь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
Коням слід очікувати багато змін, особливо у сфері роботи. Рік сприятливий для подорожей і налагодження нових контактів. У стосунках варто проявити терпіння. Розставляйте пріоритети та не бійтеся експериментувати.
Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)
Для Кіз 2025 рік буде періодом гармонії й зростання. Ви зможете реалізувати давно омріяні проєкти. У фінансах очікується стабільність. Зосередьтеся на побудові довгострокових планів.
Мавпа (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)
Мавпи можуть зіткнутися з новими викликами, які допоможуть їм розкрити свій потенціал. 2025 рік сприятливий для навчання і розвитку. Будьте гнучкими та відкритими до нових можливостей.
Півень (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)
Півням слід очікувати рік, сповнений можливостей для професійного росту. Ви зможете досягти великих успіхів завдяки своїй працьовитості. Виявляйте ініціативу, але уникайте перенавантаження.
Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2030)
Для Собак 2025 рік стане періодом стабільності та гармонії. Ви зможете зміцнити свої стосунки та знайти баланс у житті. Зосередьтеся на своєму здоров'ї та емоційному благополуччі.
Свиня (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2031)
Для Собак 2025 рік стане періодом стабільності та гармонії. Ви зможете зміцнити свої стосунки та знайти баланс у житті. Зосередьтеся на своєму здоров'ї та емоційному благополуччі.
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