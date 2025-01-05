Східний гороскоп для усіх знаків - точний прогноз на 2025 рік

Змія. Фото: Freepik

Вже 29 січня за китайським календарем розпочнеться 2025 рік Дерев'яної Змії, яка є символом мудрості, трансформації та глибокої інтуїції. Він обіцяє бути насиченим подіями та можливостями для самореалізації.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чого варто очікувати кожному зі знаків китайського Зодіаку у 2025 році.

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Щурів чекає рік, багатий на нові можливості у кар'єрі. Ваша стратегічна натура допоможе вам досягти великих успіхів, якщо ви будете діяти рішуче. Особисте життя також принесе гармонію, особливо якщо ви навчитеся ділитися своїми почуттями.

Китайський гороскоп для Щура. Фото: pixabay.com

Бики можуть відчути деяку напруженість на початку року, але терпіння і наполегливість принесуть свої плоди. 2025 рік сприятливий для розширення вашого бізнесу або зміцнення фінансової стабільності.

Китайський гороскоп для Бика. Фото: freepik.com

Для Тигрів 2025 рік буде часом змін і нових починань. Ви можете отримати шанс змінити роботу або переїхати. У стосунках на вас чекає романтика й гармонія. Будьте готові до несподіваних викликів і приймайте їх як можливість.

Китайський гороскоп для Тигра. Фото: google.com

Кроликів чекає спокійний і стабільний рік. Цей час ідеально підходить для роздумів, навчання та зміцнення сімейних зв'язків. У фінансовій сфері вас очікує стабільність. Використовуйте цей рік для саморозвитку.

Китайський гороскоп для Кролика. Фото: google.com

Дракони відчують приплив енергії й натхнення. Це рік великих можливостей, особливо у творчості та кар'єрі. Ваше лідерство допоможе вам досягти успіху. Дійте сміливо, але уникайте конфліктів.

Китайський гороскоп для Дракона. Фото: freepik.com

Прогноз: Змії, будучи головним знаком року, відчують підтримку зірок у всіх сферах життя. Це чудовий час для духовного зростання, професійного розвитку і зміцнення стосунків. Використовуйте свою інтуїцію для прийняття важливих рішень.

Китайський гороскоп для Змії. Фото: freepik.com

Коням слід очікувати багато змін, особливо у сфері роботи. Рік сприятливий для подорожей і налагодження нових контактів. У стосунках варто проявити терпіння. Розставляйте пріоритети та не бійтеся експериментувати.

Китайський гороскоп для Коня. Фото: freepik.com

Для Кіз 2025 рік буде періодом гармонії й зростання. Ви зможете реалізувати давно омріяні проєкти. У фінансах очікується стабільність. Зосередьтеся на побудові довгострокових планів.

Китайський гороскоп для Кози. Фото: freepik.com

Мавпи можуть зіткнутися з новими викликами, які допоможуть їм розкрити свій потенціал. 2025 рік сприятливий для навчання і розвитку. Будьте гнучкими та відкритими до нових можливостей.

Китайський гороскоп для Мавпи. Фото: freepik.com

Півням слід очікувати рік, сповнений можливостей для професійного росту. Ви зможете досягти великих успіхів завдяки своїй працьовитості. Виявляйте ініціативу, але уникайте перенавантаження.

Китайський гороскоп для Півня. Фото: freepik.com

Для Собак 2025 рік стане періодом стабільності та гармонії. Ви зможете зміцнити свої стосунки та знайти баланс у житті. Зосередьтеся на своєму здоров'ї та емоційному благополуччі.

Китайський гороскоп для Собаки. Фото: freepik.com

Для Собак 2025 рік стане періодом стабільності та гармонії. Ви зможете зміцнити свої стосунки та знайти баланс у житті. Зосередьтеся на своєму здоров'ї та емоційному благополуччі.

Китайський гороскоп для Свині. Фото: freepik.com

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