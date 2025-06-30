Какие знаки Зодиака ждет большая удача с 30 июня по 6 июля 2025 — гороскоп

Семь знаков Зодиака будет преследовать удача на этой неделе
Новая неделя — новые возможности, и на этот раз Вселенная щедро одарит удачей сразу семь знаков Зодиака. Этих представителей зодиакального круга ждут настоящие прорывы в финансах, личной жизни или карьере. Это не просто "улыбка судьбы", а время, когда все идет как по маслу, а малейшее усилие приносит большой результат.
Кому из знаков Зодиака на этой неделе будет светить не только солнце, но и настоящая фортуна — читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.
Знаки Зодиака, которым неделя с 30 июня по 6 июля принесет большую удачу
Овен
Эта неделя наконец разблокирует то, что долго стояло на паузе. Астрологи советуют Овнам не медлить, ведь именно сейчас можно получить "да", которого вы давно ждали. Успех в переговорах, возможность выгодного контракта или прорыв в творчестве — удача будет рядом.
Близнецы
С 30 июня по 6 июля для Близнецов открывается период ярких встреч, удачных поездок и неожиданных знакомств, которые меняют сценарий жизни. Вселенная буквально будет подбрасывать шансы на развитие, а ваша гибкость и умение быстро реагировать станут главными союзниками. Астрологи советуют ловить момент.
Рак
Эта неделя принесет Ракам эмоциональное облегчение и ощущение, что все становится на свои места. Проблемы, которые казались нерешаемыми, постепенно рассосутся, а на их месте появится надежда и вдохновение. Астрологи говорят: удача для Раков — это не громкие события, а внутреннее спокойствие и четкое понимание, куда двигаться дальше.
Дева
Вокруг вас на этой неделе будет благоприятная атмосфера, а в голове — ясность и точность решений. Девам откроется возможность подняться на новый уровень — в финансах, профессии или личных пределах. Все, за что вы возьметесь, будет подкреплено энергией уверенности и поддержки извне. Астрологи советуют обращать внимание на мелочи.
Стрелец
Стрельцам сейчас просто светит зеленый сигнал во всех направлениях. Идеальный период, чтобы решиться на что-то новое — смену работы, смелое путешествие, крупную покупку. Астрологи говорят: не бойтесь большого, Вселенная вас поддерживает.
Козерог
Для Козерогов наступает неделя приятных подтверждений того, что вы на правильном пути. Вы получите знак — в виде поддержки, результатов или даже неожиданной награды. Астрологи советуют не снижать темп и верить в себя, потому что удача будет сопровождать каждый практический шаг.
Рыбы
Рыбы могут ожидать настоящий душевный подъем. Удача на этой неделе придет через людей, тепло, поддержку, новые эмоции, а возможно и любовь. Вы будете в центре внимания, даже если сами этого не хотите. Астрологи отмечают: это отличный момент, чтобы поверить в себя и перестать сомневаться в собственной ценности.
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