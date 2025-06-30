Какие знаки Зодиака ждет большая удача с 30 июня по 6 июля 2025 — гороскоп

Гороскоп для семи знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новая неделя — новые возможности, и на этот раз Вселенная щедро одарит удачей сразу семь знаков Зодиака. Этих представителей зодиакального круга ждут настоящие прорывы в финансах, личной жизни или карьере. Это не просто "улыбка судьбы", а время, когда все идет как по маслу, а малейшее усилие приносит большой результат.

Кому из знаков Зодиака на этой неделе будет светить не только солнце, но и настоящая фортуна — читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Овен

Эта неделя наконец разблокирует то, что долго стояло на паузе. Астрологи советуют Овнам не медлить, ведь именно сейчас можно получить "да", которого вы давно ждали. Успех в переговорах, возможность выгодного контракта или прорыв в творчестве — удача будет рядом.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Близнецы

С 30 июня по 6 июля для Близнецов открывается период ярких встреч, удачных поездок и неожиданных знакомств, которые меняют сценарий жизни. Вселенная буквально будет подбрасывать шансы на развитие, а ваша гибкость и умение быстро реагировать станут главными союзниками. Астрологи советуют ловить момент.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак

Эта неделя принесет Ракам эмоциональное облегчение и ощущение, что все становится на свои места. Проблемы, которые казались нерешаемыми, постепенно рассосутся, а на их месте появится надежда и вдохновение. Астрологи говорят: удача для Раков — это не громкие события, а внутреннее спокойствие и четкое понимание, куда двигаться дальше.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Дева

Вокруг вас на этой неделе будет благоприятная атмосфера, а в голове — ясность и точность решений. Девам откроется возможность подняться на новый уровень — в финансах, профессии или личных пределах. Все, за что вы возьметесь, будет подкреплено энергией уверенности и поддержки извне. Астрологи советуют обращать внимание на мелочи.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Стрелец

Стрельцам сейчас просто светит зеленый сигнал во всех направлениях. Идеальный период, чтобы решиться на что-то новое — смену работы, смелое путешествие, крупную покупку. Астрологи говорят: не бойтесь большого, Вселенная вас поддерживает.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог

Для Козерогов наступает неделя приятных подтверждений того, что вы на правильном пути. Вы получите знак — в виде поддержки, результатов или даже неожиданной награды. Астрологи советуют не снижать темп и верить в себя, потому что удача будет сопровождать каждый практический шаг.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Рыбы

Рыбы могут ожидать настоящий душевный подъем. Удача на этой неделе придет через людей, тепло, поддержку, новые эмоции, а возможно и любовь. Вы будете в центре внимания, даже если сами этого не хотите. Астрологи отмечают: это отличный момент, чтобы поверить в себя и перестать сомневаться в собственной ценности.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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