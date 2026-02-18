Каким знакам Зодиака удастся достигнуть целей до конца февраля 2026 — гороскоп

Гороскоп для шести знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Шесть знаков Зодиака оказались в списке счастливчиков, для которых конец февраля 2026 года станет переломным. Как говорят астрологи , именно они смогут наконец увидеть реальный результат своего труда и заложить фундамент для успеха на весь 2026 год.

Новини.LIVE рассказывает, кому же именно из представителей зодиакального круга астрологи прогнозируют реальный шанс на достижение поставленных целей и как им воспользоваться.

Овен

Для вас конец февраля станет временем успеха в карьере. До 28 февраля возможно подписание важных документов или завершение сложного этапа работы. Вашу решительность и лидерские качества будет усиливать Марс. Поэтому, этот период благоприятен для активных действий. Не откладывайте сложные переговоры и задачи.

Телец

Ваши цели в сфере финансов начнут материализоваться. Возможны удачные денежные решения, возврат долгов или дополнительный доход. Астрологи советуют действовать осторожно, но смело. Если вы работали над новым источником прибыли — результат станет заметным именно сейчас.

Лев

Для вас это период личной победы. Речь идет не только о работе, но и о признании со стороны окружающих. До конца февраля вы сможете закрыть вопрос, который долго держал вас в напряжении. Больше проявляйте инициативу, выходите в публичное пространство, заявляйте о себе.

Скорпион

Последний месяц зимы станет временем завершения сложного трансформационного периода. Возможно подписание выгодной сделки или решение юридического вопроса. Ваша сила — в стратегическом мышлении. Именно это поможет вам достичь поставленных целей до конца февраля.

Козерог

Вы долго шли к своей цели, и конец зимы станет финальным аккордом. В этот период возможны профессиональный рост и укрепление авторитета. Астрологи советуют вам не сбавлять темп. А залогом успеха станет дисциплина и уверенность.

Рыбы

Для вас это будет период гармонии. То, что раньше казалось хаотичным, начнет складываться в четкую картину. Вы сможете достичь цели, связанной с личной жизнью или творчеством. Доверяйте собственным ощущениям и не позволяйте страхам тормозить процесс.

